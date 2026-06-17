El Inter refuerza su portería: Ivan Provedel llega al club milanés

El actual campeón de Italia, el Inter, continúa reforzando significativamente su plantilla en el mercado de verano. Los milaneses han alcanzado un acuerdo final para el traspaso de Ivan Provedel, el experimentado portero de la Lazio. Este movimiento es parte de la estrategia del club para aumentar la competencia bajo los tres palos y cubrir el posible vacío tras la salida de Yann Sommer. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según el reconocido insider italiano Alfredo Pedulla, las negociaciones entre ambos clubes han concluido con éxito. Mientras que la Lazio solicitaba inicialmente 5 millones de euros por su guardameta, el Inter intentó reducir la cifra a 2,5 millones. Finalmente, las partes llegaron a un acuerdo fijando el precio del traspaso en 3 millones de euros. Se espera que el futbolista pase pronto el reconocimiento médico en San Siro y firme su contrato.

Nuevo entrenador y planes modificados

La salida de Ivan Provedel de Roma se debió principalmente al cambio de entrenadores en el club. Su situación se complicó después de que Maurizio Sarri, quien era su principal respaldo, dejara el equipo para dirigir al Atalanta. Gennaro Gattuso, quien se espera sea el nuevo técnico de la Lazio, planea centrar su atención en el joven portero Christos Mandas. Como resultado, el experimentado arquero de 32 años se vio obligado a buscar un nuevo destino.

El entrenador del Inter, Cristian Chivu (quien, según se informa, también ha estado activo en el proceso), desea que haya una competencia de alto nivel en el equipo. Aunque el club cuenta con talentos como Josep Martinez, se espera que la experiencia de Provedel sea fundamental en la Serie A y la Champions League. El propio jugador no oculta que es aficionado del Inter desde niño y que este traspaso es el punto más alto de su carrera.

Detalles del contrato y futuro

Según Goal.com, Ivan Provedel firmará un contrato de tres años con los milaneses. El acuerdo estipula un salario anual de 1,5 millones de euros, además de diversos bonos por objetivos. Este contrato asegura que el portero permanezca en la élite del fútbol italiano hasta 2029.

El agente del jugador, Gianni Riva, explicó la decisión de su representado de la siguiente manera:

Provedel no llega al Inter simplemente para sentarse en el banquillo;

está preparado para demostrar sus capacidades y luchar por un puesto en el once titular;

este traspaso es la culminación de sus ambiciones personales y un sueño de infancia.

Este traspaso se considera un acuerdo financieramente muy beneficioso para el Inter. Conseguir por una suma baja a un portero estable y confiable, ya consagrado en la Serie A, demuestra el éxito de la política de fichajes del club.