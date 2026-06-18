Mundial: Portugal empata ante el outsider RD Congo

Se ha registrado un resultado inesperado en la fase de grupos de la Copa del Mundo de fútbol. La selección de Portugal, considerada uno de los favoritos del torneo, dejó escapar la victoria frente a la RD Congo, sellando un empate 1-1. Los pupilos de Roberto Martinez, aunque dominaron el encuentro, tuvieron dificultades para romper la defensa organizada del rival y aprovechar las ocasiones. Así lo informa Goal.com en su noticia.

El encuentro comenzó muy favorablemente para los portugueses. Ya en el minuto 6, Joao Neves abrió el marcador con un cabezazo tras un pase preciso de Pedro Neto. Este fue el cuarto gol del joven centrocampista con la camiseta de la selección. Sin embargo, tras el gol temprano, Portugal bajó la intensidad del juego y cometió una inexplicable pasividad en el campo.

Cristiano Ronaldo y ataques infructuosos

El capitán del equipo, Cristiano Ronaldo, no pudo mostrar una de sus mejores versiones en este duelo. A pesar de tener varias oportunidades claras, el delantero de 41 años no logró convertirlas en gol. Especialmente en las jugadas creadas por Francisco Conceicao, quien entró desde el banquillo, faltó la precisión del veterano atacante. Según escribe Goal.com, Ronaldo se mostró nervioso en el campo y no logró integrarse en el juego colectivo.

La selección de la RD Congo logró restablecer el equilibrio en los últimos minutos de la primera parte. Yoane Wissa envió el balón a la red tras un pase de Arthur Masuaku, aprovechando un descuido de los defensores rivales. Este gol dio mucha confianza a los africanos, quienes organizaron contraataques peligrosos también en la segunda mitad. Incluso, en una ocasión, Cedric Bakambu estuvo a punto de impactar el poste, rozando de dejar en shock a los favoritos.

En el Portugal, Bernardo Silva tampoco rindió al nivel esperado. El centrocampista cometió numerosos errores en la gestión del juego y en la organización de los ataques. Un hermoso gol marcado por Joao Cancelo fue anulado por fuera de juego. Aunque el equipo de Roberto Martinez aumentó la presión hasta el final del partido, el marcador no varió.

Este empate podría complicar ligeramente la clasificación de Portugal en el grupo. El desempeño apático de las estrellas y jugadores experimentados de la selección está siendo duramente criticado por expertos y aficionados. La RD Congo, que participa en el Mundial por primera vez desde 1974, mostró un verdadero heroísmo al conseguir su primer punto.