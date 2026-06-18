Cristiano Ronaldo abandona el campo tras un mal inicio en el Mundial 2026

El legendario delantero de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, no ocultó su descontento tras el partido contra la RD Congo en la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. Después de que el encuentro en Houston terminara en un inesperado empate 1-1, el capitán de 41 años, a diferencia de sus compañeros, se dirigió al vestuario sin despedirse de los aficionados. Así lo informa Goal.com en su noticia.

El encuentro había comenzado muy bien para Portugal. Los pupilos de Roberto Martinez se adelantaron rápidamente gracias a un gol de Joao Neves. Sin embargo, el gol de empate de Yoane Wissa frustró los planes portugueses. Según Goal.com, Cristiano Ronaldo no quiso permanecer ni un minuto más en el campo tras el pitido final.

Frustración del capitán y espíritu de equipo

El resto de los integrantes de la selección portuguesa permanecieron en el campo para agradecer a los miles de aficionados que llenaban el estadio. Mientras los jugadores rendían homenaje a los seguidores que tiñeron la arena de Houston de rojo y verde, Ronaldo se dirigió al túnel con la cabeza baja. Aunque estrechó la mano de un miembro del cuerpo técnico rival en el camino, no participó en la tradicional vuelta de agradecimiento.

Esta situación se interpreta como que Ronaldo no estaba satisfecho no solo con el resultado, sino también con su propio juego. El delantero desperdició varias ocasiones claras durante el partido. Para la estrella, que participa en su sexto Mundial desde 2006, este torneo tiene un significado especial. Hasta ahora, ha disputado 23 partidos en Mundiales, anotando 8 goles y dando 2 asistencias.

Próximo rival: Uzbekistán

El seleccionador de Portugal, Roberto Martinez, había destacado en una entrevista previa al torneo la importancia de cada punto en el grupo. "Si empatamos, es un desastre; si perdemos, es el fin del mundo", afirmó el técnico. Tras el partido, señaló que era necesario analizar la situación con calma y que esto es parte de un Mundial.

Ahora, la selección de Portugal debe centrar toda su atención en la siguiente jornada. Para corregir su situación en el grupo, se enfrentarán a la selección de Uzbekistán. El último encuentro de la fase de grupos será contra Colombia. Para los aficionados uzbekos, la actitud de Ronaldo y la pérdida de puntos de su equipo añaden una intriga adicional antes del próximo partido.