Los encuentros de la fase de grupos de la Copa del Mundo de fútbol 2026 continúan intensamente al otro lado del océano. La selección nacional de Uzbekistán, centro de atención de millones de compatriotas, disputó su primer partido histórico en un Mundial. Bajo la dirección de Fabio Cannavaro, los «Lobos Blancos» comenzaron su debut contra el fuerte representante sudamericano, Colombia, y defendieron dignamente la inviolabilidad de su portería durante casi cuarenta minutos. Incluso después de conceder el primer gol, mostraron voluntad para restablecer el equilibrio, pero no pudieron responder a los otros dos goles del rival, y el encuentro terminó con una derrota por 1-3.

Tras este encuentro, la prestigiosa publicación «Euro-Futbol» prestó especial atención a los cuatro futbolistas que habían militado en la Premier League rusa (RPL) y que saltaron al campo. Mientras que las acciones del defensa Rustam Ashurmatov fueron analizadas en un material aparte, en este artículo se evalúa minuciosamente el juego de los otros tres reconocidos legionarios, bien conocidos por los aficionados al deporte ruso. Los expertos asignaron sus calificaciones basándose en un sistema de 10 puntos, estableciendo una valoración inicial de 6,0 al comienzo del partido.

A través de la siguiente tabla deportiva analítica, puede conocer en detalle los resultados estadísticos y las conclusiones de los expertos sobre las antiguas estrellas de la RPL en el partido contra Colombia:

Nombre del futbolista Calificación (10) Acciones principales y estadísticas del encuentro Comentario táctico de los expertos • Oston O‘runov 3,0 • Solo tocó el balón 8 veces en 45 minutos.

• Realizó tan solo 2 pases precisos. • Quedó totalmente desconectado del juego en la primera parte y fue sustituido en el descanso. • Abbosbek Fayzullayev 4,0 • Marcó un gol histórico ante un arco vacío y provocó faltas.

• 5 pases precisos, 16 pérdidas de balón registradas. • Perdió demasiados balones, faltó actividad para agudizar los ataques. • Eldor Shomurodov 4,0 • Creó una ocasión de gol con su remate, pero perdió el balón en el centro.

• Faltó velocidad en los minutos finales. • Participó directamente en las jugadas donde ocurrieron dos goles.

Oston O‘runov fue casi invisible en el campo

El antiguo centrocampista del Spartak Moscú, Oston O‘runov, no pudo demostrar su habilidad en el césped durante la primera parte y pasó casi desapercibido. Por ello, el entrenador Fabio Cannavaro lo retiró al banquillo en el descanso junto a Sherzod Nasrullayev. El objetivo era añadir nueva fuerza y mayor velocidad por la banda izquierda. En gran medida, este cambio táctico se justificó: en la segunda mitad, al ir perdiendo, nuestros representantes empezaron a jugar de forma más peligrosa y activa en ataque, y el balón se movió más precisamente por esa zona izquierda. Sin embargo, la estadística personal de O‘runov no fue admirable: en los 45+5 minutos que estuvo en el campo, solo tocó el balón 8 veces, de las cuales solo dos llegaron a sus compañeros como pases precisos. Los analistas de la publicación lo calificaron como alguien totalmente desconectado del juego.

Fayzullayev: Gol histórico, pero muchas pérdidas de balón

La antigua estrella del CSKA Moscú, Abbosbek Fayzullayev, se convirtió en el autor de un gol histórico para nuestro país al apuntar con precisión al arco vacío desde una distancia cómoda dentro del área rival, y consiguió varios tiros libres peligrosos. No obstante, los expertos señalaron que, aparte de estas acciones, sus aportaciones positivas fueron escasas. Abbosbek, al igual que en encuentros anteriores, entregó frecuentemente el balón al rival en la línea de ataque y no contribuyó lo suficiente al desarrollo de las ofensivas. Las cifras muestran que, mientras realizó solo 5 pases precisos, perdió el balónถึง 16 veces, y sus 6 pases aéreos tampoco llegaron a su destino. Aunque tras el descanso fue trasladado a la posición de extremo izquierdo, esta táctica tampoco logró cambiar radicalmente la situación.

Las situaciones polémicas de Eldor Shomurodov

El capitán de nuestra selección y antiguo delantero del FC Rostov, Eldor Shomurodov, estuvo condicionalmente en el centro de dos ocasiones de gol. En el primer caso, cuando Dostonbek Hamdamov llevó el balón hasta el final por la banda izquierda y centró, Eldor lanzó un potente remate que obligó al error del portero Vargas; el balón rechazado fue convertido en gol por Fayzullayev. Sin embargo, la alegría no duró mucho; apenas cinco minutos después, Shomurodov, bajo la presión rival en el centro del campo, perdió el balón ante Puerta, y el segundo gol de Colombia entró en nuestra portería precisamente debido a este error grave. En los últimos segundos del encuentro, en el minuto 90+2, Eldor perdió la oportunidad al no lograr correr lo suficientemente rápido hacia la banda derecha del área rival; aunque Jhon Arias, que llegó primero, pareció cometer una mano, el árbitro no señaló penalti en la polémica situación.

Conclusión final de los comentaristas deportivos de Zamin: Para nuestros principales legionarios que acumularon gran experiencia en el campeonato ruso, la primera jornada de la Copa del Mundo fue mucho más dura de lo esperado. Por supuesto, estas calificaciones no sirven para desmoralizar a nuestros futbolistas, sino para sacar las conclusiones correctas de las deficiencias. Por delante nos espera una selección de Portugal frustrada, liderada por Cristiano Ronaldo. Confiamos en que Fabio Cannavaro corrija los errores de los chicos y muestre un juego verdaderamente combativo en la siguiente jornada. ¡Demuestra toda tu fuerza, Uzbekistán, seguimos creyendo en ti!

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