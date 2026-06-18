Mientras los partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 llegan a su punto culminante, ha ocurrido un hecho histórico y mundial relacionado con el entrenador de nuestra selección nacional. Aunque el debut contra Colombia (1:3) en la 1ª jornada del grupo K terminó en fracaso para nuestros representantes, este encuentro abrió una página completamente nueva en la carrera de Fabio Cannavaro, seleccionador de Uzbekistán. Este partido entró en la historia como el primer encuentro de Copa del Mundo para el reconocido especialista italiano en calidad de entrenador principal.

De este modo, Fabio Cannavaro, que actualmente tiene 52 años, ha logrado oficializar un resultado único e irrepetible, no solo para el fútbol de nuestro país, sino para la historia del deporte mundial. Se ha unido al reducido grupo de ganadores del Balón de Oro que han participado en Copas del Mundo tanto como jugadores legendarios como entrenadores experimentados.

A través de la siguiente tabla deportiva histórica, puede conocer la lista resumida de los ganadores del Balón de Oro que fueron estrellas en el campo y también alcanzaron las metas de la Mundial como entrenadores:

Jugador y entrenador legendario Selecciones nacionales representadas y dirigidas Estatus como ganador del Balón de Oro • Franz Beckenbauer • Selección nacional de Alemania • Participó tanto como jugador como entrenador. • Marco van Basten • Selección nacional de Países Bajos • Antiguo delantero legendario y entrenador principal. • Oleg Blojin • URSS (jugador) y Ucrania (entrenador) • Jugó con la Unión Soviética y dirigió a Ucrania. • Fabio Cannavaro • Italia (jugador) y Uzbekistán (entrenador) • Campeón del Mundo 2006, capitán y ganador del Balón de Oro.

La cuarta gran leyenda: la trayectoria histórica de Cannavaro

Cabe destacar que el especialista italiano se ha convertido en el cuarto representantede nuestro planeta en alcanzar un logro tan alto y único en el mundo del fútbol. Anteriormente, solo tres leyendas del fútbol mundial figuraban en esta lista dorada: Franz Beckenbauer, quien triunfó en el Mundial con Alemania como jugador y entrenador; Marco van Basten, antiguo delantero mágico y posterior entrenador de Países Bajos; y Oleg Blojin, quien brilló con la selección de la URSS y años después llevó a la selección de Ucrania hasta los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Recordemos que Fabio Cannavaro, como capitán de la selección de Italia, levantó el trofeo máximo en la Copa del Mundo de 2006 celebrada en Alemania, y fue galardonado con el Balón de Oro por su desempeño inigualable aquel año.

Conclusión final de los analistas deportivos de Zamin: Tener al mando de nuestra selección a una figura tan reconocida mundialmente, que alcanzó todas las cimas en su etapa como jugador, solo puede dar fuerza adicional a nuestros jóvenes. La derrota ante Colombia no puede empañar en absoluto la maestría de Fabio Cannavaro. Confiamos en que la vasta experiencia de nuestro entrenador, quien ha logrado este récord histórico único, nos será de gran ayuda en la batalla decisiva contra Portugal el 23 de junio. ¡Confiamos en ti, Cannavaro, adelante Uzbekistán!

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