Marcus Rashford desea dejar el Manchester United para regresar al FC Barcelona

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Marcus Rashford desea dejar el Manchester United para regresar al FC Barcelona

El delantero del Manchester United, Marcus Rashford, no desiste en su intención de continuar su carrera en el campeonato español. A pesar de la llegada de Anthony Gordon al equipo, el futbolista inglés considera que regresar al FC Barcelona es su objetivo principal. Este traspaso es de gran importancia para el futuro del jugador y la situación financiera de los clubes. Así lo informa la noticia de Goal.com.

Según informa Goal.com, la directiva del Manchester United está dispuesta a vender al delantero de 28 años en el mercado de fichajes de este verano. Por su parte, Rashford ha rechazado ofertas de otros clubes, esperando una llamada del gigante catalán. El futbolista pasó la temporada pasada cedido en el FC Barcelona y cree que aún tiene margen de mejora allí.

Obstáculos financieros y negociaciones entre clubes

En este momento, el principal obstáculo para el traspaso siguen siendo las cuestiones financieras. El FC Barcelona no ejerció previamente la opción de compra del jugador por 30 millones de euros. El Manchester United no tiene intención de ceder a Rashford nuevamente y solo considera la opción de una venta definitiva. Esta situación podría generar complicaciones para los azulgranas, que atraviesan dificultades financieras.

Según el medio deportivo, Rashford estaría dispuesto incluso a reducir su salario para quedarse en el Barcelona. El entrenador del equipo, Hansi Flick, se mostró satisfecho con el rendimiento del jugador al final de la temporada pasada y destacó que el club agotaría todas las posibilidades para mantenerlo en la plantilla. Rashford ha demostrado que puede adaptarse a las tácticas de Flick y aportar positivamente saliendo desde el banquillo.

Expectativas al cierre del mercado de fichajes

Actualmente, la prioridad del FC Barcelona es la contratación de un delantero centro. Solo después de eso, el club podría retomar el caso de Rashford. El propio futbolista está dispuesto a esperar hasta los últimos días del mercado. Se espera que su determinación presione a las directivas de ambos clubes y acelere el proceso de negociación.

El Manchester United espera que el valor del traspaso de Rashford aumente tras su exitosa participación en el campeonato mundial. Si no llegan otras ofertas adecuadas cerca del cierre del mercado, es posible que el club inglés flexibilice sus exigencias. Para Rashford, el FC Barcelona es la opción más viable no solo para recuperar su carrera profesional, sino también para mantener su lugar en el fútbol de élite.

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