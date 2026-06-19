Harry Kane prioriza la victoria colectiva sobre los récords personales

Para Harry Kane, el máximo goleador de la historia de la selección de Inglaterra, los logros individuales y la carrera por el trofeo de goleador no son el objetivo principal. El delantero del Bayern prefiere ganar trofeos importantes con su selección en lugar de competir con estrellas como Lionel Messi o Kylian Mbappe. Esto fue destacado por el exdefensa Danny Mills en una entrevista con Goal.com. Goal.com informa .

Actualmente, en las eliminatorias para la Copa del Mundo 2026 en América del Norte, Kane ha comenzado a anotar goles. Específicamente, en el último partido contra Croacia, marcó un doblete, elevando su cuenta a 81 goles con la selección. Sin embargo, según los expertos, ganar un duelo a distancia contra Lionel Messi o Erling Haaland es para él un asunto secundario.

Resultados personales y éxito colectivo

Según Danny Mills, Harry Kane desea sentirse más como Olivier Giroud. Se sabe que el delantero francés, aunque no marcó ningún gol en la Copa del Mundo 2018, terminó ganando la medalla de oro. Para Kane, ser campeón del mundo, incluso sin marcar, es más importante que salir del torneo con la «Bota de Oro» en los cuartos de final.

« Hay algunos delanteros de clase mundial para quienes los objetivos personales están por encima de los del equipo. Pueden ser un poco más egoístas, pero Kane no es uno de ellos. Conoce bien sus capacidades y los resultados de otras estrellas no lo ponen nervioso», dice Mills.

Actualmente, la selección de Inglaterra dirigida por Thomas Tuchel aspira al éxito global. Kane, como capitán del equipo, ha asumido no solo la tarea de marcar goles, sino también la de liderar en el campo. Ganó tres veces la «Bota de Oro» en la Premier League con el Tottenham y está rompiendo varios récords individuales en Alemania, pero aún le falta un trofeo colectivo prestigioso en su vitrina.

De este modo, Harry Kane no centra su atención en cuántos goles marcan rivales como Lionel Messi o Kylian Mbappe, sino en que la selección de Inglaterra logre el tan esperado campeonato. Para él, lo más importante no son los 81 goles en 115 partidos, sino levantar la copa tras el pitido final.