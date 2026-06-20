¿Por qué David Raya, el portero del Arsenal, sigue siendo suplente en la selección de España?

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¿Por qué David Raya, el portero del Arsenal, sigue siendo suplente en la selección de España?

Aunque la selección española cuenta con una de las plantillas más fuertes para la Copa del Mundo 2026, la cuestión del portero titular está provocando intensos debates entre expertos y aficionados. David Raya, quien se ha convertido en uno de los mejores porteros de Europa con el Arsenal de Londres, permanece sorprendentemente en el banquillo. El seleccionador Luis de la Fuente, a pesar de todas las críticas, se mantiene firme en su elección de Unai Simon. Así lo informa Goal.com.

A pesar de que los datos estadísticos favorecen al portero del Arsenal, la decisión inamovible del entrenador sorprende a muchos. Según Goal.com, no solo los aficionados del Arsenal, sino también los del FC Barcelona, no comprenden por qué porteros tan talentosos como David Raya y Joan Garcia quedan a la sombra de Unai Simon. Estas quejas se intensificaron tras el empate sin goles contra Cabo Verde en la primera jornada de la fase de grupos.

El mejor portero de Europa

La temporada pasada, David Raya registró los mejores números no solo en la Premier League, sino en toda Europa. El guardameta de 30 años ganó el «Guante de Oro» de la Premier League por tercera vez consecutiva. Jugó 37 partidos, manteniendo su portería a cero en 19 encuentros y concediendo solo 26 goles. Este resultado fue un factor decisivo para que el Arsenal lograra el tan ansiado título de campeón.

La habilidad de Raya no se limita solo a la liga doméstica. En la última temporada de la Champions League también mostró un nivel altísimo, manteniendo su portería invicta en 9 de los 14 partidos. Sus paradas contra el Manchester United, Brighton y Chelsea, así como sus salvadas milagrosas contra el West Ham, han quedado grabadas en la memoria de los fans. A pesar de ello, Luis de la Fuente sigue confiando en su portero número uno «confiable», Unai Simon.

La elección del entrenador y la competencia

Estadísticamente, Unai Simon ni siquiera es el segundo mejor portero en los registros de la selección española. Joan Garcia ocupa el segundo lugar después de Raya con 15 porterías a cero. Sin embargo, la visión del entrenador sobre la táctica y la adaptabilidad del estilo de juego favorece a Simon. El técnico prioriza la jerarquía y la estabilidad interna del equipo por encima de todo.

El tiempo dirá si los próximos partidos de España en la Copa del Mundo abrirán oportunidades para David Raya. Por ahora, el mejor portero de Europa se ve obligado a defender el honor de su país desde el banquillo. Esta situación deja abierta la pregunta: ¿se trata de talento real o de la confianza del entrenador?

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