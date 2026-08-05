La Juventus derrota al Chelsea de Londres por la mínima

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La Juventus derrota al Chelsea de Londres por la mínima

En un nuevo partido amistoso celebrado en Hong Kong, la Juventus de Luciano Spalletti se impuso por 1-0 al Chelsea dirigido por Xabi Alonso. Según Goal.com, los turineses, vestidos de rosa, marcaron el único gol del encuentro. Al respecto, Goal.com informa .

Edon Zhegrova fue el gran protagonista del partido. Aunque cometió algunos errores y perdió el balón al comienzo, pronto logró recuperarse y marcó el gol que dio la victoria a su equipo.

El espectáculo de Zhegrova y el gol de la victoria

A mediados de la primera parte, tras un pase de Kenan Yıldız, Edon Zhegrova se hizo con el balón con habilidad y abrió el marcador con un preciso disparo con la izquierda al palo largo. El gol dio más confianza al internacional kosovar.

Después de marcar, se mostró mucho más activo sobre el terreno de juego y empezó a demostrar su calidad técnica y eficacia. Además, realizó peligrosos disparos a la portería rival, puso en aprietos al guardameta Sánchez y ayudó notablemente al equipo en defensa.

Las dificultades y las lecciones del partido

Sin embargo, no todos los jugadores pudieron mostrar todo su potencial en este encuentro. Algunos tuvieron dificultades para adaptarse al ritmo del partido y no reaccionaron a tiempo a los pases de sus compañeros.

En particular, algunas acciones ofensivas carecieron de eficacia, lo que provocó que se desaprovecharan varias ocasiones. Aun así, el cuerpo técnico cumplió los objetivos marcados y logró una importante victoria ante un rival de calidad.

JuventusChelseaEdon ZhegrovaLuciano SpallettiFútbol
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