Se celebró en California un campeonato de perros surfistas

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Se celebró en California un campeonato de perros surfistas

En California, uno de los estados de Estados Unidos, se celebró la décima edición de los World Dog Surfing Championships, una competición insólita y emocionante. El evento tuvo lugar el 1 de agosto en la playa de Linda Mar, en Pacifica, donde cerca de 20 perros demostraron su talento sobre las olas.

Los jueces evaluaron la capacidad de los perros para mantener el equilibrio sobre la tabla, controlar las olas y mostrar un estilo propio. Además de las actuaciones individuales, el surf junto a sus dueños también se valoró en categorías independientes.

Este año destacó especialmente una labradora llamada Rippin Rosie. Ganó la categoría de perros grandes y muy grandes, y también se impuso en la modalidad de SUP junto a su dueña. Rosie recibió además el premio «Spirit of Surfing» por enfrentarse a fuertes olas.

Durante la competición, los espectadores no solo observaron a los perros surfistas, sino que también participaron en actividades dedicadas a la adopción de mascotas y a su bienestar. Los organizadores convierten el campeonato no solo en un evento deportivo y de entretenimiento, sino también en una plataforma de apoyo a proyectos benéficos para ayudar a los animales.

CaliforniaEE. UU.Linda Mar BeachPacificaRippin Rosie
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