Así lo informa Goal.com.

Mientras el Arsenal de Londres estudia la posibilidad de fichar a la estrella del Real Madrid Vinicius Junior, los expertos advierten que el traspaso podría alterar el equilibrio del equipo de Mikel Arteta. Aunque los «gunners», que avanzan con éxito en el campeonato inglés, están mostrando grandes ambiciones en el mercado de fichajes, una operación de tal magnitud podría generar importantes riesgos financieros y sociales.

Un valor récord y la filosofía de Arteta

Según las informaciones difundidas por los medios, el club blanco habría fijado en 150 millones de euros el precio de su líder. Si el fichaje se concreta, se convertiría sin duda en la incorporación más cara de la historia de la Premier League. Aun así, Mikel Arteta presta especial atención a mantener una disciplina estricta y un espíritu de unidad en el equipo.

Arteta transformó profundamente la cultura del club al priorizar el trabajo colectivo por encima del estatus de las estrellas individuales. Precisamente por este principio, futbolistas reconocidos como Pierre-Emerick Aubameyang, Alexis Sanchez y Mesut Özil abandonaron el equipo, lo que permitió formar el actual grupo unido.

Una estrella del gran escenario y el espíritu de equipo

Según Shay Given, Vinicius Junior podría aportar al Arsenal la calidad de clase mundial que le falta en el último tercio del campo. Con el Real Madrid, ha sido uno de los principales protagonistas de los triunfos en la Champions League y está considerado un futbolista talentoso, capaz de destacar en los partidos más importantes.

Sin embargo, para el entrenador y la directiva del club, preservar el ambiente del vestuario sigue siendo una prioridad tan importante como el aspecto deportivo del fichaje. La principal duda sigue siendo cómo afectaría la llegada del brasileño al equilibrio financiero actual y al estado de ánimo general del equipo.