Mundial 2026. EE. UU. – Australia 2:0 (ver los goles)

·44·Deportes
Mundial 2026. EE. UU. – Australia 2:0 (ver los goles)

En la segunda jornada del Mundial, la selección de Estados Unidos se enfrentó a Australia. Los pupilos de Mauricio Pochettino se llevaron la victoria por 2:0. Primero, en el minuto 11, Burgess de los «Kanguros» marcó en propia puerta. En el minuto 44, Freeman anotó el segundo gol.

Mundial 2026. Jornada 2
EE. UU. – Australia 2:0
Goles: Burgess 11 (ag), Freeman 44

De esta manera, Estados Unidos suma 6 puntos tras dos partidos y ha logrado el objetivo de pasar a la siguiente fase. Australia ocupa la segunda posición con 3 puntos.

AustraliaEE. UU.Mauricio PochettinoBurgessFreeman
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Ruben Dias: El ruido alrededor de Cristiano Ronaldo no es una novedad para nosotrosRuben Dias: El ruido alrededor de Cristiano Ronaldo no es una novedad para nosotrosHoy, 14:32Arda Guler se disculpa con su pueblo: Turquía deja prematuramente la Copa del MundoArda Guler se disculpa con su pueblo: Turquía deja prematuramente la Copa del MundoHoy, 14:32Copa del Mundo de Boxeo: 4 boxeadores uzbekos se clasifican para la finalCopa del Mundo de Boxeo: 4 boxeadores uzbekos se clasifican para la finalHoy, 14:13Mundial 2026. Escocia – Marruecos 0:1 (vea el gol anotado)Mundial 2026. Escocia – Marruecos 0:1 (vea el gol anotado)Hoy, 14:07El FC Barcelona corre contra el reloj para fichar a un talentoso defensa a bajo precioEl FC Barcelona corre contra el reloj para fichar a un talentoso defensa a bajo precioHoy, 13:58Demba Ba nombrado director deportivo de un club francésDemba Ba nombrado director deportivo de un club francésHoy, 13:54
AnunciosColaboración
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
¿En qué canal ver el partido de Uzbekistán contra Canadá?
¿En qué canal ver el partido de Uzbekistán contra Canadá?