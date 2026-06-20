Mundial 2026. EE. UU. – Australia 2:0 (ver los goles)

En la segunda jornada del Mundial, la selección de Estados Unidos se enfrentó a Australia. Los pupilos de Mauricio Pochettino se llevaron la victoria por 2:0. Primero, en el minuto 11, Burgess de los «Kanguros» marcó en propia puerta. En el minuto 44, Freeman anotó el segundo gol.

Mundial 2026. Jornada 2

EE. UU. – Australia 2:0

Goles: Burgess 11 (ag), Freeman 44

De esta manera, Estados Unidos suma 6 puntos tras dos partidos y ha logrado el objetivo de pasar a la siguiente fase. Australia ocupa la segunda posición con 3 puntos.