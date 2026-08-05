Jeff Bezos planea vender acciones de Amazon por 4.000 millones de dólares

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, presentó ante la Securities and Exchange Commission (SEC) documentos oficiales para vender 15 millones de acciones por un valor aproximado de 4.000 millones de dólares. Según ixbt.com, estas importantes operaciones se realizarán a través de Morgan Stanley, en el marco de un plan de negociación Rule 10b5-1 aprobado previamente en noviembre de 2025. Se trata de la primera venta importante de acciones realizada por el empresario desde finales de 2024. Ixbt.com informa de que

Esta operación financiera coincide con un momento importante en la historia de la empresa: la capitalización bursátil de Amazon superó por primera vez los 3 billones de dólares, convirtiéndola en la quinta compañía de la historia en alcanzar este umbral en todo el mundo. El ritmo de crecimiento de las acciones de la corporación se aceleró aún más después de la publicación de los últimos resultados financieros trimestrales, que superaron las expectativas del mercado. Desde comienzos de este año, los títulos de Amazon se han revalorizado aproximadamente un 20 %, muy por encima del crecimiento del 12 % registrado por el índice S&P 500.

Resultados financieros e inversiones en AI

Según el análisis de los últimos resultados financieros de la empresa, los ingresos totales de Amazon superaron los 200.000 millones de dólares en el segundo trimestre. Al mismo tiempo, el beneficio operativo creció aproximadamente un 43 %, hasta alcanzar los 27.000 millones de dólares. La división AWS, responsable de las tecnologías en la nube, registró especialmente buenos resultados: sus ingresos aumentaron un 37 % y superaron los 42.000 millones de dólares, la mayor tasa de crecimiento trimestral en más de dos años.

Ante estos sólidos resultados, la empresa también anunció sus planes para desarrollar futuras infraestructuras. Amazon elevó de 200.000 a 220.000 millones de dólares su previsión de gastos de capital para 2026. Estas inversiones adicionales se destinarán a construir nuevos centros de datos —data centers— necesarios para los servicios de AI y los sistemas avanzados de computación en la nube.

Reacción del mercado y condición de accionista

Después de que se anunciara la venta de acciones de Jeff Bezos, los títulos de Amazon cayeron más de un 2 % en las operaciones matutinas. Los expertos señalan que este tipo de descenso a corto plazo, incluso cuando la venta está planificada con antelación y aprobada legalmente, es un fenómeno habitual que se observa con frecuencia en los mercados tras grandes operaciones de personas con información privilegiada.

A pesar de estas operaciones, Jeff Bezos conservará plenamente su condición de mayor accionista individual de Amazon. Los valores puestos a la venta forman parte del importante paquete de acciones que el empresario posee desde la fundación de la compañía en 1994, y la operación no afectará a su influencia estratégica en la corporación.