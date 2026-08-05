¿Por qué el embarazo de las elefantas dura casi 2 años?

Los elefantes se encuentran entre los animales terrestres con el período de gestación más largo. Según el Zoológico Nacional Smithsonian, la gestación de los elefantes asiáticos suele durar entre 18 y 22 meses.

La razón principal es que la cría debe estar muy desarrollada antes de nacer. La cría de elefante nace con un cerebro grande y un sistema nervioso complejo, por lo que el feto necesita desarrollarse durante mucho tiempo en el vientre materno. Tras nacer, debe ser capaz de ponerse de pie rápidamente y seguir a su madre.

Al nacer, la cría de elefante ya es bastante grande. Por ejemplo, las crías recién nacidas de los elefantes asiáticos suelen pesar entre 80 y 158 kilogramos. En febrero de 2026, una cría nacida en el Zoológico Nacional Smithsonian llegó al mundo con un peso de 140 kilogramos.

Otro dato interesante es que las elefantas no dan a luz todos los años. El intervalo entre partos suele ser de 4 a 5 años, aunque varía según la disponibilidad de alimento, el hábitat y las condiciones en las que la madre cuida de su cría.

La larga gestación y el amplio intervalo entre partos ralentizan la reproducción de los elefantes. Por eso, recuperar sus poblaciones también requiere más tiempo que en muchos otros animales.