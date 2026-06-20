Demba Ba nombrado director deportivo de un club francés

La antigua estrella de la Premier League, conocido por sus goles en el Chelsea y el Newcastle United, Demba Ba comienza una nueva etapa en la gestión administrativa tras su retiro profesional. El exdelantero de 41 años ha asumido el cargo de director deportivo del club francés Le Havre. Este nombramiento es parte de los planes estratégicos del club para consolidar su posición en la Ligue 1. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según el comunicado oficial del club, Demba Ba sustituye a Mathieu Bodmer en este cargo. Para el exfutbolista, esto no es solo un nuevo trabajo, sino un regreso a la ciudad donde pasó su infancia y adolescencia. La directiva del Le Havre confía en que su experiencia, tanto dentro como fuera del campo, contribuirá enormemente al desarrollo del equipo.

Regreso a su ciudad natal

Demba Ba creció precisamente en la ciudad de Le Havre y allí dio sus primeros pasos en el fútbol. Por ello, la administración del club lo recibió como un «regreso a casa». «Demba Ba pasó su infancia y juventud en Le Havre, y ahora regresa aquí. Su experiencia y espíritu constructivo ayudarán al club a establecerse en la Ligue 1», dice el comunicado del club.

Tras finalizar su carrera profesional como futbolista en 2021, el exdelantero logró destacar rápidamente en el ámbito de la gestión deportiva. Antes de unirse al Le Havre, desempeñó con éxito el cargo de director deportivo en el club Dunkerque de la Ligue 2. Su trabajo de scouting y su capacidad de gestión de plantilla fueron muy valorados por los expertos.

Amplia experiencia y nuevas metas

A lo largo de su carrera, Demba Ba jugó en diversas ligas de países como Inglaterra, Alemania, Turquía y China. Se espera que sus amplios contactos internacionales y su conocimiento del mercado de transferencias sean factores clave para atraer nuevos talentos al Le Havre.

El Le Havre tiene actualmente como objetivo mantener su lugar en la máxima categoría del campeonato francés y escalar hacia la zona media de la tabla. Demba Ba tiene la tarea no solo de conformar la plantilla del primer equipo, sino también de desarrollar la academia juvenil y la filosofía deportiva general del club.

Cabe recordar que Demba Ba fue campeón de la Europa League con el Chelsea y fue considerado uno de los delanteros más peligrosos de la liga inglesa. Ahora buscará aplicar su vasta experiencia fuera del campo, en el sistema de gestión.