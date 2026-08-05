La Fiorentina incorpora cedido al joven talento del Real Madrid

La Fiorentina italiana ha alcanzado un acuerdo completo con el Real Madrid para incorporar cedido por una temporada al joven centrocampista ofensivo Franco Mastantuono. Según informó Corriere dello Sport, ambas partes llegaron a un acuerdo definitivo después de varias semanas de complejas negociaciones, poniendo fin a uno de los culebrones más largos del mercado de fichajes de verano. Goal.com informa .

Se espera que el traslado del futbolista argentino a la Serie A suponga un paso importante para reforzar considerablemente la línea ofensiva del conjunto florentino. El joven mediapunta, nacido en 2007, ya había despertado el interés de los grandes clubes europeos gracias a su brillante futuro y sus cualidades técnicas. La directiva de la Fiorentina realizó grandes esfuerzos para convencer al jugador de fichar por el club.

Condiciones de la cesión y acuerdo financiero

Según las fuentes, el acuerdo entre las partes se ha cerrado como una cesión pura, sin incluir una opción de compra en el contrato. Por tanto, al finalizar la temporada, el joven talento argentino regresará directamente a la capital española. La cuestión del salario del jugador también desempeñó un papel importante en la finalización del acuerdo.

El Real Madrid aceptó hacerse cargo de una parte considerable del salario del joven futbolista, mientras que el resto será abonado por la Fiorentina. Gracias a este compromiso financiero, las largas negociaciones terminaron con éxito y ambas partes alcanzaron un acuerdo. El propio jugador entendió que jugar en Florencia era el paso más adecuado para su desarrollo y dio su aprobación al fichaje.

Reconocimiento médico urgente y viaje a Italia

La directiva de la Fiorentina está resolviendo actualmente todos los asuntos logísticos y tomando medidas para llevar al joven futbolista a Italia lo antes posible. Se espera que el jugador llegue próximamente a Florencia, pase el reconocimiento médico habitual y se incorpore a los entrenamientos de su nuevo equipo.

Este fichaje demuestra la seriedad de los objetivos de la Fiorentina para la próxima temporada. La experiencia que este joven y prometedor futbolista adquiera en el campeonato italiano no solo beneficiará a su carrera, sino que también contribuirá a elevar el nivel de la competición nacional. Los aficionados del club pronto podrán ver jugar a la nueva estrella con sus colores.