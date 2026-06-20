Liverpool dispuesto a ofrecer 100 millones de euros por Yan Diomande

El club inglés del Liverpool está a punto de realizar un movimiento impactante en el mercado de transferencias. Los 'Reds' han expresado su disposición a pagar una cifra récord de 86 millones de libras esterlinas (aproximadamente 100 millones de euros) por Yan Diomande, el talentoso delantero del RB Leipzig. Este movimiento es parte de la estrategia para renovar profundamente la línea ofensiva del equipo. Así lo informa Goal.com.

La directiva del club ve al internacional marfileño como el candidato principal para suceder a Mohamed Salah, el líder histórico del equipo. Según el Liverpool Echo, las negociaciones entre el Liverpool y el RB Leipzig se intensificaron considerablemente el jueves. Si este traspaso se concreta, Diomande se convertiría en una de las compras más caras de la historia del club.

Resistencia de Leipzig y precio del traspaso

Según la información inicial, el club alemán rechazó la primera oferta oficial del Liverpool. El RB Leipzig tiene la intención de retener a su estrella de 19 años y le está ofreciendo un nuevo contrato. El equipo alemán planea incluir una cláusula de rescisión elevada para proteger el valor de mercado del jugador.

Aunque las relaciones entre ambos clubes son muy buenas tras los traspasos de Naby Keita, Ibrahima Konaté y Dominik Szoboszlai, el representante de la Bundesliga no piensa ceder fácilmente esta vez. Según Goal.com, el RB Leipzig solicita alrededor de 130 millones de euros (112 millones de libras) por su valioso activo. Solo si se ofrece dicha suma considerarían dejar marchar al futbolista.

La era post-Salah y el plan del nuevo entrenador

La importancia de este traspaso para el Liverpool es muy alta. El legendario delantero Mohamed Salah ha anunciado que dejará las filas de los merseysideños al final de la temporada actual. Sustituir a la estrella egipcia, máximo goleador del equipo en ocho de las nueve temporadas, es una tarea prioritaria para el nuevo entrenador Andoni Iraola.

El técnico español, que sustituyó a Arne Slot, ha comenzado a formar un estilo de juego agresivo y ofensivo. Yan Diomande, con 12 goles y 9 asistencias en 33 partidos la temporada pasada, ha demostrado que encaja perfectamente en los esquemas tácticos de Iraola. Actualmente, el futbolista participa en la Copa del Mundo con la selección de Costa de Marfil, atrayendo la atención de varios grandes clubes por su brillante juego.

Si el Liverpool paga la suma esperada, Diomande subiría al tercer puesto en la lista de los traspasos más caros del club. Por ahora, Florian Wirtz (116 millones de libras) y Alexander Isak (125 millones de libras), poseedor del récord del fútbol británico, lideran la lista.