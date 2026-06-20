Toni Kroos defiende a Jude Bellingham ante las críticas

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Toni Kroos defiende a Jude Bellingham ante las críticas

La leyenda del Real Madrid, Toni Kroos, ha brindado su apoyo a Jude Bellingham, quien ha sido duramente criticado recientemente por los medios de comunicación y los aficionados. El excentrocampista alemán describió a la estrella inglesa como uno de los jugadores más completos del fútbol moderno. Así lo informa el portal ixbt.com, citando a Goal.com en su noticia.

Tras un debut fantástico la temporada pasada, Bellingham está atravesando un cierto descenso de rendimiento esta temporada. Las lesiones en el hombro y musculares le impiden mantener un nivel constante. Una parte de la prensa y de los aficionados españoles ha empezado incluso a cuestionar su lugar en el once titular.

El alto reconocimiento de Kroos

En un podcast reciente con Rio Ferdinand, Toni Kroos dejó claro que no coincide con las opiniones negativas sobre Bellingham. Señaló que el primer año del joven centrocampista en Madrid fue incluso mejor de lo esperado, dejando a todos asombrados.

"Es uno de los centrocampistas más completos del mundo. Veo en él cualidades muy poco comunes y singulares. Su talento y sus movimientos en el campo son realmente especiales", destacó la estrella alemana ya retirada.

Para Kroos, los problemas de estado físico son de carácter temporal y no deben eclipsar el nivel general del futbolista. Añadió que no duda del profesionalismo de Bellingham y que sigue estando entre los jugadores de élite mundial.

Noticias falsas e intentos de desprestigio

El ex capitán del Manchester United, Rio Ferdinand, quien participó en la charla, también se pronunció sobre el ruido en torno a Bellingham. Según él, algunos sectores difunden deliberadamente información falsa para dañar la reputación del jugador.

"Están intentando crear una imagen de Bellingham que no se ajusta a la realidad. Incluso inventan diversas historias sobre su vida privada y su carácter", dijo Ferdinand. Según el experto, tal presión es la consecuencia negativa de lo rápido que ha ascendido la joven estrella.

Para Jude Bellingham, que actualmente intenta consolidar su lugar en el Real Madrid, el apoyo de figuras tan prestigiosas es psicológicamente muy importante. La directiva del club madrileño también sigue confiando en el jugador y espera que recupere pronto su mejor forma.

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