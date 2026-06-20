Árbitros marroquíes dirigirán el partido Uzbekistán - Portugal

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Árbitros marroquíes dirigirán el partido Uzbekistán - Portugal

Se ha dado a conocer el cuerpo arbitral oficial para el encuentro entre las selecciones nacionales de Portugal y Uzbekistán, correspondiente a la 2ª jornada del grupo K de la Copa del Mundo que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México.

El arbitraje de este partido, que se espera sea crucial e intenso, ha sido encomendado a árbitros del continente africano.

Composición del equipo arbitral:

Función

Nombre completo

Representación (País)

Árbitro principal

Jalal Jayed

Marruecos

Árbitro asistente

Zakaria Brinsi

Marruecos

Árbitro asistente

Mustapha Akarkad

Marruecos

Cuarto árbitro

Abongayl Tom

Sudáfrica

Quinto árbitro

Zaxele Sivela

Sudáfrica

Bajo el control de la escuela del fútbol africano:

El árbitro principal Jalal Jayed y sus compatriotas asistentes son árbitros FIFA con amplia experiencia internacional, especialmente en las competiciones más prestigiosas de África. La elección de representantes sudafricanos como árbitros suplentes también demuestra la seriedad con la que se aborda este encuentro.

Hora del partido y recordatorio:

No se pierdan este partido decisivo para que nuestros representantes alcancen los play-offs:

  • Fecha: 23 de junio

  • Hora de inicio: Hora de Tashkent a las 22:00

¡Deseamos un arbitraje justo y una victoria histórica a nuestros muchachos que lucharán valientemente contra los ataques de los pupilos de Roberto Martinez y Cristiano Ronaldo! ¡Adelante, Uzbekistán!

UzbekistánPortugalMarruecosEE. UU.Canadá
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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