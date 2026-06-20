Lamine Yamal revela su elección entre Messi y Neymar

La joven estrella del FC Barcelona y de la selección española, Lamine Yamal, ha dado su opinión sobre uno de los temas más debatidos del fútbol moderno: el mejor jugador de la historia. El joven talento destacó las diferencias entre Lionel Messi y Neymar, revelando quién es su mayor referente. Así lo informa Goal.com en su noticia.

En una entrevista con RTVE, Yamal afirmó que considera a la leyenda argentina Lionel Messi como la figura más grande de la historia del fútbol. Según él, cada partido de Messi demuestra que es inigualable y no hay lugar a dudas al respecto. «Si alguien tiene dudas, es que simplemente está buscando excusas», añadió el joven delantero.

Concepto de ídolo e ideal

Lo curioso es que, aunque Messi sea reconocido como el mejor de la historia, el ídolo personal de Yamal resultó ser otro jugador. Lamine admitió que el brasileño Neymar desempeñó un papel fundamental en la formación de su estilo de juego. La influencia de Neymar es evidente en sus regates audaces y su técnica para superar a los defensores.

«Mi ídolo es Neymar, porque disfrutar viendo su juego. Pero Messi es el mejor, en eso no hay discusión», explicó Yamal. Según Goal.com, el joven futbolista busca replicar la creatividad de la estrella brasileña en su juego, aunque sitúa a Messi en primer lugar en cuanto a logros.

Actualmente concentrado con la selección española, Yamal también habló sobre su estado físico. Tras regresar recientemente de una lesión, el jugador indicó que actuará con precaución en el próximo encuentro contra Arabia Saudita. En su opinión, jugar los 90 minutos completos en este momento sería prematuro y una decisión arriesgada.

«Por ahora estoy en proceso de adaptación. Estoy listo para jugar el tiempo que el entrenador me asigne, pero creo que aún es pronto para estar todo el partido en el campo», dice Yamal. Asimismo, confesó que temía quedar fuera de la convocatoria nacional debido a la lesión y que durante su recuperación solo pensó en el torneo.

Esta sincera confesión de Lamine Yamal ha generado amplios debates en las redes sociales. Muchos expertos señalan que en su estilo de juego realmente se fusiona el legado de las antiguas estrellas del FC Barcelona. Yamal capta la atención de los aficionados no solo por su habilidad, sino también por el respeto que muestra hacia los grandes futbolistas predecesores.