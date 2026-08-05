Google Assistant dejará paso a la inteligencia artificial Gemini en 2026

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Google Assistant dejará paso a la inteligencia artificial Gemini en 2026

Google ha anunciado la fecha exacta en la que comenzará el cierre progresivo de su popular asistente de voz Google Assistant, que será sustituido por la inteligencia artificial más avanzada Gemini. Según informa ixbt.com, este importante cambio transformará radicalmente los hábitos diarios de millones de usuarios de gadgets. Ixbt.com informa de ello.

Según los correos electrónicos oficiales enviados a los usuarios, el proceso de sustitución de Google Assistant por Gemini comenzará el 4 de septiembre de 2026. Está previsto que esta transición dure varias semanas, durante las cuales los dispositivos se transferirán gradualmente al nuevo sistema de inteligencia artificial.

¿Qué dispositivos pasarán a Gemini?

La primera oleada de actualizaciones abarcará smartphones con Android, relojes inteligentes Wear OS y auriculares compatibles. En estos dispositivos, Gemini sustituirá por completo al antiguo asistente de voz.

El cambio también afectará a Android Auto. Según los planes iniciales, Google quería completar el proceso a comienzos de 2026, pero los plazos se retrasaron ligeramente. Mientras tanto, Gemini se ha perfeccionado y ha mejorado considerablemente su capacidad para comprender el lenguaje natural y realizar tareas cotidianas.

Funciones que se mantendrán

No todos los dispositivos recibirán la misma actualización. En particular, los automóviles con servicios de Google integrados, los altavoces y las pantallas inteligentes, así como otros dispositivos domésticos compatibles con Google Assistant, seguirán funcionando sin cambios, como hasta ahora.

Incluso después de que finalice por completo la migración, los usuarios podrán activar el asistente mediante los métodos habituales. Bastará con utilizar un comando de voz o mantener pulsado el botón de encendido, aunque Gemini se activará en la pantalla en lugar del antiguo Google Assistant.

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Abror Shuhratov
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