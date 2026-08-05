Zoox, propiedad de Amazon, empieza a cobrar por sus coches autónomos en Las Vegas

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Zoox, propiedad de Amazon, empieza a cobrar por sus coches autónomos en Las Vegas

Zoox, propiedad de Amazon y dedicada al desarrollo de tecnologías de transporte autónomo, ha anunciado que empezará a cobrar por su servicio de robotaxi en Las Vegas. Este paso supone un importante punto de inflexión para la empresa, que pasa a la actividad comercial tras años de pruebas y desarrollo tecnológico. Techcrunch.com informa .

Según ixbt.com, este servicio comercial comenzará el 10 de agosto. Hasta entonces, había funcionado de forma gratuita y experimental durante casi un año para los residentes y visitantes de Las Vegas. La start-up, fundada en 2014 en Silicon Valley, lleva años trabajando en la creación de su vehículo eléctrico especializado, su sistema de conducción autónoma basado en inteligencia artificial y su aplicación para solicitar viajes.

Una autorización clave abre el camino a la actividad comercial

Después de que Amazon adquiriera la empresa en 2020, esta presentó su peculiar robotaxi de forma cúbica, cuyo sistema de conducción funciona sin volante ni pedales. Durante los últimos seis años, Zoox ha probado estos vehículos y actualizado su hardware. En ese periodo, tuvo que afrontar varias dificultades, como la financiación, problemas técnicos, la obtención de los permisos correspondientes y la retirada de algunos vehículos.

Uno de los principales obstáculos se superó la semana pasada. Los reguladores federales de seguridad, en particular la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), concedieron a Zoox una exención temporal respecto a ciertas normas federales de seguridad de vehículos. Esta autorización permite a la empresa cobrar a los pasajeros de sus robotaxis, ya que, a diferencia de los coches tradicionales, estos vehículos carecen de muchos controles estándar.

Política de precios y planes futuros

Esta exención comercial, válida durante dos años y aplicable a hasta 2500 vehículos, abarca los sistemas de ventilación y las normas de frenado. Cabe destacar que Zoox también opera en otros mercados, como San-Francisco y Austin. Sin embargo, para operar comercialmente en California, la empresa todavía tendrá que obtener otros dos permisos adicionales.

Según los representantes de la empresa, la tarifa de los viajes en robotaxi se calcula en función de una tarifa base, la distancia y la duración del trayecto. El precio final se muestra al pasajero antes de reservar y no cambia aunque el vehículo tome una ruta diferente. También pueden añadirse cargos adicionales por viajar a aeropuertos o a lugares concurridos donde se celebren grandes eventos, como Sphere y T-Mobile Arena. Zoox intenta que sus precios sean competitivos frente a las tarifas de los servicios de taxi tradicionales con un nivel de comodidad similar.

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Abror Shuhratov
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