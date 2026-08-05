Shopify: la búsqueda con inteligencia artificial impulsa las ventas

El fabricante de software de comercio electrónico Shopify ha comenzado a beneficiarse considerablemente de la popularidad de las tecnologías de inteligencia artificial. Según ixbt.com, durante la presentación de los resultados financieros del segundo trimestre, el presidente de la empresa, Harley Finkelstein, destacó que la inteligencia artificial no está sustituyendo a las búsquedas, sino que se está convirtiendo en un complemento eficaz, especialmente beneficioso para pequeños fabricantes y comerciantes. Al respecto, Techcrunch.com informa .

En los últimos tiempos, los motores de búsqueda y los resúmenes basados en inteligencia artificial habían afectado negativamente a la actividad de las publicaciones en línea, provocando una caída de la tasa de clics hacia los sitios web y de los ingresos publicitarios. Sin embargo, Shopify está observando una tendencia completamente opuesta. La empresa atribuye en parte sus sólidos resultados financieros y el crecimiento de sus ingresos precisamente a la búsqueda con inteligencia artificial.

Éxito financiero y crecimiento de las ventas

Según los datos presentados, durante el segundo trimestre, el tráfico generado por la inteligencia artificial hacia las tiendas de Shopify y el volumen de pedidos se triplicaron frente al mismo periodo del año anterior. Lo interesante es que este crecimiento no se produjo a costa de la cuota de los motores de búsqueda tradicionales. Según Finkelstein, la búsqueda tradicional sigue siendo una de las principales fuentes para atraer compradores y también continúa creciendo.

Además, durante los dos últimos años, las sesiones procedentes de búsquedas tradicionales aumentaron 1,3 veces y conservaron aproximadamente un tercio de todas las visitas a las tiendas. En cuanto a los resultados financieros, los ingresos de la empresa crecieron un 36 % durante este periodo, hasta alcanzar 3,6 mil millones de dólares, superando las previsiones de Wall Street. El beneficio operativo bruto aumentó un 31 %, hasta 1,71 mil millones de dólares.

¿Por qué funciona la inteligencia artificial?

La dirección de Shopify también explicó por qué la búsqueda basada en inteligencia artificial funciona tan bien en el comercio electrónico. Mientras que los motores de búsqueda tradicionales clasifican los productos basándose en palabras clave y popularidad, los agentes de inteligencia artificial profundizan más en los catálogos y utilizan datos estructurados para comprender con precisión la intención del comprador.

Por ejemplo, si un comprador pide a un asistente de inteligencia artificial la mejor silla infantil compatible con un sedán, la búsqueda tradicional solo se centrará en la palabra clave «silla infantil». La inteligencia artificial tendrá en cuenta simultáneamente las dimensiones, el tipo de automóvil y todos los demás requisitos para encontrar un producto realmente adecuado. Precisamente esta capacidad de búsqueda multidimensional está mejorando notablemente las tasas de conversión de los comerciantes.