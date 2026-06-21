Lucha por el liderato del grupo: alineaciones Alemania – Costa de Marfil

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Lucha por el liderato del grupo: alineaciones Alemania – Costa de Marfil

Hora de Tashkent 01:00está a punto de comenzar el partido central del grupo E. Ambos equipos sumaron 3 puntos en la primera jornada, y este encuentro en Toronto definirá al líder del grupo.

Cabe recordar que, en la 1ª jornada, los alemanes golearon a Curazao 7:1 mientras que la selección de Costa de Marfil logró una victoria difícil pero importante ante Ecuador 1:0 en el marcador.

Alineaciones confirmadas:

Alemania

Costa de Marfil

Manuel Neuer (GK)

Yahia Fofana (GK)

Jonathan Tah

Wilfried Singo

Nico Schlotterbeck

Gislin Konan

Nathaniel Braun

Emmanuel Agbadu

Joshua Kimmich

Odilon Kossounou

Felix Nmecha

Franck Kessié

Aleksandar Pavlovic

Inao Ouattara

Leroy Sané

Ibrahim Sangaré

Jamal Musiala

Amad Diallo

Florian Wirtz

Oumar Diomandé

Kai Havertz

Boniface Bonny

Claves antes del partido:

  • Poder ofensivo: Alemania intentará mantener su ritmo ofensivo tras el resultado devastador del primer partido (Musiala, Wirtz y Havertz anotaron en aquel encuentro).

  • Defensa disciplinada: Los «Elefantes» buscan defenderse con el mismo orden que contra Ecuador y romper las combinaciones del gigante europeo mediante un centro físicamente fuerte liderado por Franck Kessié.

El equipo que gane este duelo podría asegurar anticipadamente su pase a los octavos de final del Mundial 2026. ¡Deseamos a ambos equipos un partido espectacular y lleno de goles!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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