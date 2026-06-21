Lucha por el liderato del grupo: alineaciones Alemania – Costa de Marfil

Hora de Tashkent 01:00está a punto de comenzar el partido central del grupo E. Ambos equipos sumaron 3 puntos en la primera jornada, y este encuentro en Toronto definirá al líder del grupo.

Cabe recordar que, en la 1ª jornada, los alemanes golearon a Curazao 7:1 mientras que la selección de Costa de Marfil logró una victoria difícil pero importante ante Ecuador 1:0 en el marcador.

Alineaciones confirmadas:

Alemania Costa de Marfil Manuel Neuer (GK) Yahia Fofana (GK) Jonathan Tah Wilfried Singo Nico Schlotterbeck Gislin Konan Nathaniel Braun Emmanuel Agbadu Joshua Kimmich Odilon Kossounou Felix Nmecha Franck Kessié Aleksandar Pavlovic Inao Ouattara Leroy Sané Ibrahim Sangaré Jamal Musiala Amad Diallo Florian Wirtz Oumar Diomandé Kai Havertz Boniface Bonny

Claves antes del partido:

Poder ofensivo: Alemania intentará mantener su ritmo ofensivo tras el resultado devastador del primer partido (Musiala, Wirtz y Havertz anotaron en aquel encuentro).

Defensa disciplinada: Los «Elefantes» buscan defenderse con el mismo orden que contra Ecuador y romper las combinaciones del gigante europeo mediante un centro físicamente fuerte liderado por Franck Kessié.

El equipo que gane este duelo podría asegurar anticipadamente su pase a los octavos de final del Mundial 2026. ¡Deseamos a ambos equipos un partido espectacular y lleno de goles!