Pasada arrolladora de los « Países Bajos »: Suecia cae 5-1

En el espectacular NRG Stadium de Houston, Estados Unidos, fuimos testigos de un verdadero festival de goles en la 2ª jornada del grupo F de la Copa del Mundo. La selección de Países Bajos, dirigida por Ronald Koeman, logró una victoria amplia y contundente ante los suecos.

Crónica del partido y lluvia de goles

Los neerlandeses mantuvieron una presión constante desde los primeros minutos, lo que dio frutos rápidamente :

Minuto 5 : Brian Brobbey abrió el marcador con un gol rápido — 1:0 .

Minuto 17 : Brobbey firmó entonces su doblete, consolidando la ventaja de su equipo — 2:0 .

Minuto 47 : Al comienzo de la segunda parte, Cody Gakpo dejó una marca en la defensa sueca — 3:0 .

Minuto 54 : Gakpo también anotó su segundo gol, ampliando la ventaja a una cifra abrumadora — 4:0 .

Minuto 59 : Anthony Elanga, entrando desde el banquillo, anotó el gol del honor para Suecia — 4:1 .

Minuto 89 : Crysencio Summerville, también suplente, puso el punto final al encuentro — 5:1.

Situación de la tabla del grupo F

Tras esta importante victoria, el equilibrio de fuerzas en el cuarteto quedó así :

Países Bajos — 4 puntos (Líder del grupo) Suecia — 3 puntos (Segunda posición)

Alineaciones iniciales y suplentes :

Países Bajos :

Bart Verbruggen, Denzel Dumfries, Jan-Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van de Ven, Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong (59' Gus Til), Tijjani Reijnders (59' Ten Kopmeiners), Donyell Malen (46' Crysencio Summerville), Brian Brobbey (72' Memphis Depay), Cody Gakpo (90' Noa Lang).

Suecia :

Kristoffer Nordfeldt, Gustav Lagerbielke, Isak Hien, Viktor Lindelöf, Alexander Bah (55' Anthony Elanga), Benjamin Nyegård (55' Lucas Bergvall), Jesper Karlström (55' Besart Berisha), Yasin Ayari (79' Taha Abdi Ali), Gabriel Gudmundsson, Viktor Gyökeres, Alexander Isak.