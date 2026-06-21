Varios récords batidos en el duelo entre Países Bajos y Suecia

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Varios récords batidos en el duelo entre Países Bajos y Suecia

La selección de Países Bajos se ha convertido en la primera selección en marcar más de 100 goles en la historia de la Copa del Mundo sin haber ganado nunca el trofeo. Los neerlandeses alcanzaron esta cifra en el partido en el que derrotaron a Suecia por 5-1 en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, informa « Euro-Futbol.Ru ».

Países Bajos estuvo cerca de ganar el Mundial en varias ocasiones. La selección llegó a la final en 1974, 1978 y 2010, pero perdió en los tres encuentros decisivos.

La victoria contra Suecia permitió a Países Bajos batir otros dos récords. El equipo encadena 14 partidos invicto en tiempo reglamentario y prórroga en las Copas del Mundo. Los resultados de las tandas de penaltis no se cuentan en esta estadística.

Asimismo, Países Bajos extendió su racha de imbatibilidad en la fase de grupos de la Copa del Mundo a 18 partidos. Esto también quedó registrado como la cifra más alta en la historia del torneo.

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Nodirbek Razzokov
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