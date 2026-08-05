Endrick decide quedarse en el Real Madrid

El joven delantero del Real Madrid Endrick ha decidido firmemente quedarse en el club la próxima temporada y luchar por su puesto, rechazando una cesión a otro equipo. Según The Athletic, el brasileño de 20 años regresó a España tras completar una exitosa cesión de seis meses en el Lyon y su participación en el Mundial de 2026. informa Goal.com.

En los últimos meses, la Roma había mostrado un gran interés por el fichaje del joven talento. El club romano planeaba incorporar al delantero como cedido antes del cierre del mercado de fichajes. Sin embargo, el propio jugador quiere continuar su carrera en Madrid y darlo todo para ganarse un puesto en el once titular bajo las órdenes del entrenador.

La decisión final de José Mourinho

Según Foot Mercato, el entrenador del Real Madrid, José Mourinho, quedó plenamente satisfecho con el rendimiento y la actitud positiva del brasileño durante la pretemporada. El técnico portugués valoró mucho su enfoque profesional y aseguró estar dispuesto a ofrecerle oportunidades reales en la nueva temporada.

Esta decisión cambió por completo los planes de la Roma. El equipo italiano se verá obligado ahora a estudiar opciones alternativas en el mercado de fichajes. Tras ganarse la confianza de Mourinho, Endrick está listo para competir con Kylian Mbappé en la línea de ataque.

La competencia y la recuperación de su valor de mercado

La situación en la línea ofensiva del conjunto madrileño ha cambiado varias veces. La marcha de Gonzalo García al Fulham dejó un vacío detrás de Mbappé, mientras que la llegada de Carlos Espí volvió a intensificar la competencia en el equipo. A pesar de ello, Endrick no teme estas dificultades.

El valor de mercado del futbolista también evolucionó en función de sus actuaciones. Durante su etapa en Palmeiras, su precio ascendía a 60 millones de euros, pero cayó a 25 millones en diciembre de 2025. Sin embargo, gracias a sus sólidas actuaciones en el Lyon, su valor según Transfermarkt volvió a subir hasta los 40 millones de euros en junio de 2026.

Si no se producen giros inesperados en los últimos días del mercado, el joven talento brasileño se quedará en España e intentará demostrar que está a la altura. El principal objetivo de Endrick es sumar más minutos con los Blancos bajo la dirección de José Mourinho y contribuir al éxito del equipo.