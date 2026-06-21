Resultado histórico para Curazao: consigue su primer punto en el Mundial

Ha finalizado la segunda jornada del grupo E de la Copa del Mundo. Tras la victoria de Alemania sobre Costa de Marfil (2:1), las selecciones de Ecuador y Curazao se enfrentaron en el segundo partido del grupo. El encuentro, disputado en el espectacular Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos, terminó en un empate luchado.

Resumen del partido

A pesar de que la selección de Ecuador, liderada por Enner Valencia y Moises Caicedo, ejerció una gran presión durante el juego, la defensa de Curazao y el portero Eloy Room actuaron con seguridad y lograron repeler los ataques rivales.

Resultado histórico: Gracias a este empate 0-0, la selección de Curazao, dirigida por el reconocido técnico Dick Advocaat, consiguió el primer punto de su historia en las Copas del Mundo.

Situación del grupo E tras la 2ª jornada

Tras los partidos de la segunda jornada, los puntos en el cuarteto quedaron distribuidos de la siguiente manera:

Alemania — 6 puntos (clasificada anticipadamente a play-offs) Costa de Marfil — 3 puntos Ecuador — 1 punto Curazao — 1 punto

En la última jornada, Curazao se enfrentará a Costa de Marfil y Ecuador a Alemania. Ambos equipos mantienen sus posibilidades de pasar a los play-offs.

Alineaciones y cambios

Ecuador:

Hernan Galindez, Piero Incapie, Willian Pacho, Pervis Estupinan (71' Jose Angulo), Jordi Alcivar (46' Kevin Rodriguez), Oscar Vite, Alan Franco (83' Angelo Preciado), Moises Caicedo, Jon Yeboah (89' Joan Caicedo), Enner Valencia, Gonzalo Plata.

Curazao:

Eloy Room, Jordan Obispo, Shannon Floranus, Roshni Gari, Joshua Brenet, Jairo Fonville (76' Querton Eijma), Juninho Bakuna (75' Jervinho Gorre), Leonardo Bakuna, Livelay Comenencia (84' Godfrid Roemerato), Taxit Chong (76' Rishairo Margarita), Jurgen Locadia (83' Charlon Castaneyer).

Amonestaciones (Tarjetas amarillas):

El partido fue bastante intenso y el árbitro mostró un total de 6 tarjetas amarillas a los futbolistas: