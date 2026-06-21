El portero de Curazao bate un récord histórico en los Mundiales

El encuentro entre Ecuador y Curazao (0-0), correspondiente a la 2ª jornada del grupo E de la Copa del Mundo, no solo otorgó el primer punto histórico a Curazao, sino que también quedará grabado en la historia de los mundiales por un nuevo récord. El portero de la selección de Curazao, Eloy Rum, tuvo una actuación heroica.

Presión asfixiante y 15 paradas

La selección de Ecuador dominó el juego y lanzó ataques constantes hacia la portería de Curazao. Sin embargo, se encontraron con un muro infranqueable llamado Eloy Rum :

Total de remates de Ecuador: 28

Remates a puerta: 15

Paradas realizadas por Eloy Rum: 15

Un resultado no visto desde 1966

Según los datos del reconocido portal de análisis Opta, Eloy Rum ha establecido el récord de la Copa del Mundo en cuanto al número de paradas en un partido dentro de los 90 minutos reglamentarios, sin prórrogas.

Desde que estas estadísticas se registran sistemáticamente en los Mundiales desde 1966, ningún portero había logrado detener 15 remates a puerta manteniendo su portería a cero en el tiempo reglamentario.

Tienen un punto, pero la situación es complicada

Con este empate, la selección de Curazao consiguió su primer punto en la historia. No obstante, debido a la dura derrota de la primera jornada, el equipo sigue último en el grupo E por diferencia de goles.

A pesar de ello, la destreza de Eloy Rum permite que Curazao mantenga posibilidades teóricas de pasar a la fase eliminatoria antes de la última jornada.