El portero de Curazao bate un récord histórico en los Mundiales

·46·Deportes
El portero de Curazao bate un récord histórico en los Mundiales

El encuentro entre Ecuador y Curazao (0-0), correspondiente a la 2ª jornada del grupo E de la Copa del Mundo, no solo otorgó el primer punto histórico a Curazao, sino que también quedará grabado en la historia de los mundiales por un nuevo récord. El portero de la selección de Curazao, Eloy Rum, tuvo una actuación heroica.

Presión asfixiante y 15 paradas

La selección de Ecuador dominó el juego y lanzó ataques constantes hacia la portería de Curazao. Sin embargo, se encontraron con un muro infranqueable llamado Eloy Rum :

  • Total de remates de Ecuador: 28

  • Remates a puerta: 15

  • Paradas realizadas por Eloy Rum: 15

Un resultado no visto desde 1966

Según los datos del reconocido portal de análisis Opta, Eloy Rum ha establecido el récord de la Copa del Mundo en cuanto al número de paradas en un partido dentro de los 90 minutos reglamentarios, sin prórrogas.

Desde que estas estadísticas se registran sistemáticamente en los Mundiales desde 1966, ningún portero había logrado detener 15 remates a puerta manteniendo su portería a cero en el tiempo reglamentario.

Tienen un punto, pero la situación es complicada

Con este empate, la selección de Curazao consiguió su primer punto en la historia. No obstante, debido a la dura derrota de la primera jornada, el equipo sigue último en el grupo E por diferencia de goles.

A pesar de ello, la destreza de Eloy Rum permite que Curazao mantenga posibilidades teóricas de pasar a la fase eliminatoria antes de la última jornada.

EcuadorCuraçaoEloy RumOpta
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Jürgen Klopp analiza el fracaso de la selección de TurquíaJürgen Klopp analiza el fracaso de la selección de TurquíaHoy, 10:53Dalot: «Todo el mundo sabe cómo responde Cristiano a las críticas»Dalot: «Todo el mundo sabe cómo responde Cristiano a las críticas»Hoy, 10:42Resultado histórico para Curazao: consigue su primer punto en el MundialResultado histórico para Curazao: consigue su primer punto en el MundialHoy, 10:29UFC Vegas 119: finaliza el torneo en Las Vegas — todos los resultadosUFC Vegas 119: finaliza el torneo en Las Vegas — todos los resultadosHoy, 10:23Varios récords batidos en el duelo entre Países Bajos y SueciaVarios récords batidos en el duelo entre Países Bajos y SueciaHoy, 03:18Raphinha se perderá el partido de Brasil contra EscociaRaphinha se perderá el partido de Brasil contra EscociaHoy, 03:15
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
¿En qué canal ver el partido de Uzbekistán contra Canadá?
¿En qué canal ver el partido de Uzbekistán contra Canadá?