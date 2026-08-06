Messi ha vuelto y el espectáculo comienza: seis goles en Miami (vídeo)

Lionel Messi En su primer partido de la Leagues Cup, volvió a demostrar que es un futbolista decisivo. La estrella argentina marcó un doblete, dio una asistencia y fue el gran protagonista de la victoria del Inter Miami por 4-2 ante el Atlético de San Luis, representante de México.

El club de Florida se vio por debajo en el marcador ya en el minuto 4. Sin embargo, el gol tempranero de los visitantes no desorientó al Inter Miami, sino que despertó a Messi: antes del descanso, el conjunto local marcó cuatro veces.

Los visitantes golpean primero y Messi responde de inmediato

El partido comenzó muy bien para el Atlético de San Luis. En el minuto 4, David Rodríguez aprovechó un hueco en la defensa para adelantar al club mexicano.

Pero la ventaja duró poco. En el minuto 11, Messi culminó con un remate preciso una jugada iniciada por Noah Allen para igualar el marcador.

Este fue el primer gol del argentino con el Inter Miami desde el Mundial. En el partido anterior había entrado como suplente, pero en el debut de la Leagues Cup fue titular desde el primer minuto.

En la primera parte, Messi desarmó la defensa rival

Después del empate del Inter Miami, el partido cambió por completo. El equipo local pasó a dominar la posesión y comenzó a organizar sus ataques a través de Messi, Rodrigo De Paul y Telasco Segovia.

En el minuto 26, Segovia adelantó al equipo floridano. Poco antes del descanso, Messi volvió a aparecer: en el minuto 44 marcó su segundo gol y puso el 3-1 en el marcador.

En el tiempo añadido de la primera parte, el argentino se convirtió en asistente. Tras su pase, el central Micael marcó el cuarto gol. Así, Messi participó en tres goles durante los primeros 45 minutos.

En la segunda parte, San Luis aumentó la presión

El club mexicano no se rindió tras el descanso. En el minuto 51, Rafa Lorente recortó distancias y devolvió la esperanza a los visitantes.

El Atlético de San Luis tomó la iniciativa durante algunos tramos de la segunda parte y mantuvo bajo presión a la defensa del Inter Miami. Sin embargo, el conjunto local conservó la ventaja lograda en la primera mitad y comenzó el torneo con una importante victoria.

El tiempo también afectó al desarrollo del partido. El encuentro se detuvo durante un periodo debido a una tormenta eléctrica, pero el marcador no volvió a cambiar tras la reanudación.

Messi vuelve a brillar en su torneo favorito

La Leagues Cup ocupa un lugar especial en la trayectoria de Messi con el Inter Miami. En 2023, la estrella argentina disputó en esta competición sus primeros partidos con el club estadounidense y lo llevó al primer trofeo de su historia.

En aquel torneo, Messi marcó diez goles en siete partidos y fue elegido máximo goleador y mejor jugador de la competición. El Inter Miami conquistó el título al derrotar al Nashville en la tanda de penaltis de la final.

Tres años después, volvió a iniciar su recorrido en el torneo con un doblete. Especialmente en su primer gran partido tras la dura derrota en la final del Mundial, esta actuación ofreció una señal importante sobre su estado mental y físico.

En el nuevo formato, cada gol tiene un gran valor

La Leagues Cup 2026 reúne a 36 clubes de la MLS y la Liga MX. En la primera fase, cada equipo disputa tres partidos contra representantes del campeonato rival.

Se elaborará una clasificación independiente para la MLS y la Liga MX. Los cuatro mejores equipos de cada liga avanzarán a los cuartos de final. Por eso, la diferencia de goles puede ser tan decisiva como las victorias.

El Inter Miami sumó tres puntos y una diferencia de goles positiva de dos en su primer partido. Sin embargo, los dos goles encajados también mostraron al cuerpo técnico que debe trabajar en algunos problemas defensivos.

Ahora le toca al Monterrey

El club de Florida disputará su segundo partido de la Leagues Cup el 8 de agosto, de nuevo como local. Esta vez se enfrentará al Monterrey, uno de los clubes más fuertes y con mayor poder económico de México.

En su último partido de la primera fase, el Inter Miami recibirá al León el 12 de agosto. Los tres encuentros están previstos en el Nu Stadium.

Leagues Cup, primera fase

Inter Miami — Atlético de San Luis — 4-2

Goles: Messi, 11, 44; Segovia, 26; Micael, 45+7 — David Rodríguez, 4; Rafa Lorente, 51.

El Inter Miami comenzó el torneo con una victoria, pero el resultado no fue la principal noticia de la noche. A sus 39 años, Messi regresó a la competición tras el Mundial y protagonizó tres acciones decisivas en una sola parte.

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