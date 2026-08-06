OpenAI pagará 3,2 millones de dólares por una demanda del Departamento de Justicia de EE. UU.

OpenAI, líder del sector de la inteligencia artificial, aceptó pagar 3,2 millones de dólares en multas e indemnizaciones para resolver las objeciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre su política de contratación. Según Ixbt.com, la investigación comenzó después de que se determinara que algunas prácticas de la empresa para contratar a especialistas extranjeros limitaban los derechos de los ciudadanos estadounidenses. Así lo informa Ixbt.com.

La investigación del Departamento de Justicia reveló que OpenAI y su filial Statsig Inc. daban prioridad, para determinados puestos, a candidatos con visados de trabajo temporales. Como resultado, se limitaron las posibilidades de los ciudadanos estadounidenses de presentar su candidatura a esas vacantes. Según las conclusiones del Departamento, la empresa contrató a especialistas extranjeros para algunos puestos sin publicar las ofertas en su sitio web oficial externo.

Prácticas de contratación cuestionables

La investigación también detectó varios métodos inusuales en el proceso de publicación de ofertas. En particular, algunas vacantes solo se anunciaban durante la noche, mientras que a determinados candidatos se les pedía enviar solicitudes en papel en lugar de utilizar el formulario electrónico estándar. Aunque estas prácticas afectaron a menos de diez vacantes, el Departamento de Justicia destacó su importancia para garantizar la igualdad de oportunidades en los empleos bien remunerados del sector tecnológico.

Según los términos del acuerdo firmado, OpenAI pagará al Estado una multa civil de 1,2 millones de dólares. Además, se creará un fondo especial de 2 millones de dólares para compensar a los empleados que pudieran haberse visto perjudicados por estas prácticas controvertidas. A su vez, la empresa se comprometió a revisar sus procesos de contratación, capacitar a sus empleados sobre los requisitos de la legislación migratoria y someterse a la supervisión del Departamento.

La postura oficial de la empresa

Este acuerdo es el decimotercero alcanzado desde que el programa del Departamento de Justicia para supervisar la discriminación laboral por ciudadanía se restableció en 2025. Representantes de OpenAI declararon que, aunque la empresa no está totalmente de acuerdo con las conclusiones de la investigación, decidió firmar el acuerdo para resolver la disputa de forma amistosa y continuar con sus actividades.

Los representantes de la empresa destacaron la necesidad de atraer a los especialistas más cualificados de todo el mundo para alcanzar sus ambiciosos objetivos de desarrollo de la inteligencia artificial general (AGI). También señalaron que seguirán desarrollando el programa PERM, que permite a los empleados extranjeros tramitar el estatus de residentes permanentes.