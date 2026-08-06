SpaceX multiplicará por más de cinco su capacidad de cómputo

·2·Tecnología
SpaceX multiplicará por más de cinco su capacidad de cómputo

La empresa SpaceX planea multiplicar por más de cinco la capacidad de cómputo de sus centros de datos para finales de 2027 y acercar su consumo energético a 10 gigavatios. Este paso estratégico será una etapa clave para impulsar la inteligencia artificial y ampliar una infraestructura tecnológica moderna. Así lo informa .

Según ixbt.com, el fundador de la compañía, Elon Musk, lo anunció durante la presentación de los resultados del segundo trimestre de 2026. Actualmente, la capacidad total de la infraestructura de SpaceX es de aproximadamente 1,4 gigavatios. Está previsto que todas las nuevas capacidades se construyan exclusivamente con aceleradores NVIDIA.

Tecnologías NVIDIA y nueva arquitectura

Entre las nuevas instalaciones previstas también se encuentra la futura plataforma Vera Rubin de NVIDIA, que Elon Musk calificó como la arquitectura más avanzada disponible. Según los documentos, la infraestructura actual y futura denominada Colossus incluirá cerca de 100 000 NVIDIA H100, más de 110 000 aceleradores GB200 y GB300, además de al menos 220 000 dispositivos GB300 adicionales.

Si se alcanzan los nuevos objetivos de capacidad y todo el volumen adicional se construye sobre Vera Rubin, el número total de GPU utilizadas podría superar los 2 millones. Por ahora, la empresa no ha revelado qué proporción de los futuros clústeres se basará en cada arquitectura.

Inteligencia artificial y resultados financieros

Esta rápida expansión de la infraestructura de cómputo está directamente relacionada con el desarrollo activo de la inteligencia artificial dentro de SpaceX tras la fusión con xAI en febrero de 2026. La operación se realizó mediante un intercambio de acciones y valoró SpaceX en 1 billón de dólares y xAI en 250 000 millones de dólares.

El valor total de la entidad fusionada ascendió a 1,25 billones de dólares. Al mismo tiempo, la división de inteligencia artificial que incluye xAI y la plataforma X registró 2 560 millones de dólares de ingresos en el segundo trimestre de 2026, pero sufrió una pérdida operativa de 1 260 millones de dólares. La mayor parte de los ingresos no procedió de las ventas de Grok, sino de grandes contratos de alquiler de la capacidad de cómputo de Colossus.

SpaceXElon MuskNVIDIAInteligencia ArtificialTecnologías
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Construirán un gran centro de datos en el lugar de una histórica cervecería de LondresConstruirán un gran centro de datos en el lugar de una histórica cervecería de LondresHoy, 09:22Construirán un centro de datos de 245 MW en el emplazamiento de un complejo ferial de TexasConstruirán un centro de datos de 245 MW en el emplazamiento de un complejo ferial de TexasHoy, 08:50Texas suspende temporalmente la conexión de nuevos centros de datos a la redTexas suspende temporalmente la conexión de nuevos centros de datos a la redHoy, 05:25Por qué los inversores de Venesur trabajan con creadores-inversoresPor qué los inversores de Venesur trabajan con creadores-inversoresHoy, 03:26El fondo de capital riesgo Lightspeed contrata a una nueva empleada a través de InstagramEl fondo de capital riesgo Lightspeed contrata a una nueva empleada a través de InstagramHoy, 03:24Científicos japoneses crean un nuevo catalizador para baterías de litio-oxígenoCientíficos japoneses crean un nuevo catalizador para baterías de litio-oxígenoHoy, 03:21
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil