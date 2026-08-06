Luka Modrić explica por qué renovó su contrato con el AC Milan

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Luka Modrić explica por qué renovó su contrato con el AC Milan

El experimentado centrocampista Luka Modrić explicó que renovó su contrato con el AC Milan por un año más después de evaluar minuciosamente su estado físico. Según La Gazzetta dello Sport, el veterano croata decidió quedarse en San Siro pese a las decepciones del final de la temporada y subrayó su firme deseo de seguir jugando al más alto nivel. Goal.com informa de que.

El antiguo ganador del Balón de Oro también habló sobre la firma de su contrato y sus sensaciones, y reconoció que todo dependía de su estado físico. Según Modrić, podría haber firmado ya en diciembre, pero no quiso precipitarse.

Estado físico y detalles del contrato

« Siempre supe que quería jugar un año más. Podría haber firmado el contrato en diciembre, pero no quise hacerlo porque necesitaba escuchar a mi cuerpo. Era importante entender cómo me sentía y si todavía conservaba las ganas de jugar», declaró Modrić. Añadió que, finalmente, la confianza de la directiva y su propia motivación disiparon todas sus dudas.

La temporada 2025-2026 fue muy difícil para el AC Milan. Durante gran parte del curso, el equipo había competido de igual a igual con su principal rival por el título, el Inter. Sin embargo, un fuerte bajón en el tramo final hizo que cayera hasta la quinta posición, lo que le costó la clasificación para la Liga de Campeones.

Errores y lesiones de la temporada

Modrić destacó especialmente que una lesión fue una de las causas de los problemas sufridos en los partidos decisivos. Debido a una fractura del pómulo, tuvo que perderse los encuentros más importantes, y la falta de liderazgo sobre el terreno de juego afectó duramente al equipo. No ocultó su pesar por no haber podido ayudar a sus compañeros al final de la temporada.

En opinión del futbolista, el equipo cayó en un exceso de confianza cuando ocupaba cómodamente la segunda posición. En particular, después del importante partido contra la Lazio se produjo un cambio psicológico: los milanistas comprendieron que ganar el título sería difícil y perdieron la intensidad necesaria para mantenerse en los puestos europeos.

« Solo tenemos que aprender de nuestros errores. Estábamos arriba antes del partido contra la Lazio, pero después entendimos que ganar el título sería difícil y nuestro nivel de juego bajó un poco. Cometimos el error de pensar que ya habíamos asegurado la clasificación para la Liga de Campeones», concluyó el jugador.

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