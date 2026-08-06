Michael Owen aconseja al Liverpool no pagar 145 millones de libras por Bradley Barcola

El exdelantero del Liverpool, Michael Owen, recomendó firmemente al club no pagar los 145 millones de libras esterlinas exigidos por el extremo del Paris Saint-Germain Bradley Barcola. Los Reds buscan un nuevo jugador para reforzar su ataque tras la inesperada salida de Mohamed Salah, pero precios tan desorbitados en el mercado de fichajes podrían poner al club en una situación difícil. Según informa Goal.com .

En una entrevista concedida a ECHO, Owen señaló que el club parisino intenta aprovecharse de la urgente necesidad del Liverpool de fichar a un delantero. En su opinión, pagar semejante cantidad por un jugador que aún no ha demostrado plenamente su nivel en la Premier League sería ilógico y excesivamente caro.

El problema de reemplazar a Mohamed Salah

La estrella egipcia Mohamed Salah dejó el Liverpool para fichar por el Trabzonspor como agente libre. Esto dejó un gran vacío en la línea ofensiva del equipo y obliga a la directiva a tomar medidas urgentes antes del cierre del mercado de fichajes.

Durante sus nueve años con los Reds, Salah disputó 442 partidos, marcó 257 goles y dio 123 asistencias. Gracias a su histórica contribución, el equipo conquistó los principales títulos de la Premier League y la Liga de Campeones.

Para el departamento de ojeadores del Liverpool, encontrar a un jugador capaz de ocupar dignamente el lugar de este legendario atacante se ha convertido en un enorme desafío. A diferencia de extremos brillantes de épocas anteriores, como Sadio Mané y Luis Díaz, el club cuenta actualmente con menos alternativas de ese nivel.

Las dificultades del mercado de fichajes

El extremo francés de 23 años Bradley Barcola, que juega en el Paris Saint-Germain, se había convertido en el principal objetivo del Liverpool. Sin embargo, la petición de 145 millones de libras esterlinas del club francés podría poner fin a cualquier negociación.

Según Michael Owen, el entorno del jugador conoce perfectamente la urgente necesidad del Liverpool de fichar a un futbolista de alto nivel y por eso está inflando artificialmente el precio del traspaso. Anteriormente había afirmado que sería más lógico fichar al delantero del West Ham Jared Bowen, pero reconoce que ahora habrá que buscar otras alternativas.