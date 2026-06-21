Jürgen Klopp analiza el fracaso de la selección de Turquía

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Jürgen Klopp analiza el fracaso de la selección de Turquía

El exentrenador del Liverpool FC, Jürgen Klopp, compartió su opinión sobre la fallida participación de la selección nacional de Turquía en la Copa del Mundo 2026. El reconocido técnico alemán señaló como problemas principales la pérdida del equilibrio táctico y la incapacidad de superar la presión psicológica.

La declaración de Jürgen Klopp

En una entrevista concedida al canal alemán Magenta TV, Klopp evaluó el juego de los futbolistas turcos de la siguiente manera:

«La presión era demasiado alta y no pudieron superarla. El equipo deseaba tanto ganar que el equilibrio entre el ataque y la defensa se olvidó por completo».

Causas principales del fracaso

Según los análisis, dos factores principales provocaron la eliminación prematura de la selección de Turquía del torneo:

  • Presión psicológica: Los miembros del equipo no pudieron soportar la gran carga de responsabilidad impuesta por los aficionados y los medios de comunicación.

  • Ruptura de la disciplina táctica: Debido a la excesiva ambición de ganar y a la frecuencia de los ataques, se perdió la conexión entre la línea defensiva y el centro del campo.

Estadísticas terribles: 62 remates y 0 goles

A pesar de que la selección de Turquía generó un gran volumen de juego ofensivo en las dos primeras jornadas de la fase de grupos, registró una de las peores eficacias del Mundial:

  • Sufrieron dos derrotas consecutivas;

  • Lanzaron un total de 62 remates a portería contraria;

  • Ninguno de estos remates se convirtió en gol y el equipo quedó eliminado prematuramente de los play-offs.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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