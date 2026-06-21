Se esperan cambios significativos en la carrera de club de Eldor Shomurodov, quien participa actualmente en la Copa del Mundo con la selección nacional de Uzbekistán en Estados Unidos, Canadá y México. Tras una temporada de debut exitosa en Turquía, el delantero de 30 años está recibiendo ofertas de los clubes más poderosos del país.

Trabzonspor entra en la pelea

Anteriormente, se había informado que el club Fenerbahce había fijado a Shomurodov como su objetivo principal para el mercado de verano y había iniciado gestiones para comprarlo. Ahora, otro gigante turco, el Trabzonspor, se ha unido activamente a la lucha por nuestro compatriota.

Según fuentes deportivas turcas prestigiosas, concretamente los medios « Ajansspor » y « Sabah », la directiva del Trabzonspor ha iniciado negociaciones preliminares con el club Istanbul Bashakshehir para el traspaso del delantero.

Carrera de goleadores y valor de traspaso

Tras llegar del Roma de Italia la temporada pasada, Shomurodov se convirtió en una verdadera estrella en el Istanbul Bashakshehir y aumentó significativamente su precio en el mercado de fichajes :

Temporada exitosa : Con 22 goles marcados durante el campeonato, Eldor Shomurodov se convirtió en el máximo goleador del torneo junto al delantero del Trabzonspor Paul Onuachu y fue galardonado con la « Bota de Oro ».

Aumento del precio: A principios de verano, el club de Estambul estaba dispuesto a obtener 10 millones de euros por el traspaso de Shomurodov. Sin embargo, según la información más reciente, Bashakshehir exige al menos 15 millones de euros para dejar marchar a su líder.

Estatus de los clubes aspirantes en competiciones europeas

Al regresar de la Copa del Mundo, Eldor Shomurodov deberá tomar una decisión importante sobre en qué club continuará su carrera. Estas son las plazas europeas para la próxima temporada de los equipos que quieren ficharlo :

Nombre del club Posición en el campeonato Estatus europeo para la próxima temporada Fenerbahce 2º lugar (Vicecampeón) UEFA Champions League Trabzonspor 3º lugar (Ganador de la Copa) UEFA Europa League Istanbul Bashakshehir 5º lugar UEFA Conference League

A Shomurodov le espera no solo un nuevo club, sino también la oportunidad de participar en competiciones europeas de mayor prestigio. Deseamos suerte en sus próximos partidos y en el mercado de fichajes a nuestro capitán, quien ahora centra toda su atención en la histórica participación de nuestra selección en el Mundial 2026.