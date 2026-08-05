El Atlético de Madrid entra en la carrera por Cristian Romero

El Atlético de Madrid prepara una oferta oficial por el defensa del Tottenham Cristian Romero. Según Goal.com, se ha iniciado una fuerte competencia entre los principales clubes europeos por el argentino, y el equipo madrileño planea actuar con determinación. Sobre este asunto, Goal.com informa de ello.

Según Marca, la directiva del Atlético se prepara para enviar a los londinenses una oferta inicial de unos 30 millones de euros. Diego Simeone lleva años queriendo tener a su compatriota en su equipo, y este fichaje podría convertirse en uno de los grandes acontecimientos del mercado de verano.

Condiciones financieras y cambios en la plantilla

En el estadio Metropolitano, el club aplica una política de «vender antes de comprar» para mantener la estabilidad financiera. Los posibles traspasos de Ruggeri al Aston Villa y de Nahuel Molina a la Roma permitirían al Atlético reunir los fondos necesarios y reducir su masa salarial.

Sin embargo, el Atlético no es el único pretendiente. El campeón italiano, el Inter, también lleva una ligera ventaja económica al ofrecer 35 millones de euros más 5 millones en variables por el defensa central.

La voluntad del jugador y la postura del Tottenham

La principal ventaja del conjunto madrileño es el deseo del propio jugador. Cristian Romero ya jugó en la Serie A con el Atalanta y el Genoa, pero considera prioritario continuar su carrera en la capital española. Su deseo de jugar bajo las órdenes de Diego Simeone podría ser decisivo.

Además, se afirma que el contrato de Cristian Romero con el Tottenham, vigente hasta 2029, incluye una cláusula especial que facilita la situación si recibe una oferta de uno de los grandes clubes españoles. Los londinenses también estarían mucho más abiertos a negociar que en años anteriores y dispuestos a estudiar ofertas de unos 40 millones de euros, frente a los 55 millones exigidos inicialmente.