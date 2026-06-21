William Saliba sobre su derrota en la Champions League y las bromas de los jugadores del PSG

El defensa del Arsenal, William Saliba, habló abiertamente sobre cómo se siente tras la dolorosa derrota en la final de la Champions League y sobre el ambiente en la selección de Francia. Para el integrante del club londinense, que dejó escapar la oportunidad ante el Paris Saint-Germain en un dramático encuentro en Budapest, esta derrota fue uno de los golpes más duros de su carrera. Sin embargo, el futbolista destacó que ya ha logrado olvidar este fracaso. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según Goal.com, la final entre el Arsenal y el Paris Saint-Germain se decidió en la tanda de penaltis con un marcador de 4-3 a favor de los parisinos. Esta derrota truncó los sueños de los pupilos de Mikel Arteta de ganar por primera vez un prestigioso trofeo europeo. El defensa de 25 años, William Saliba, señaló que esta experiencia impulsará al equipo a ser aún más fuerte en la temporada 2026-27.

Bromas en la selección y recuperación mental

Lo curioso es que cinco jugadores del Paris Saint-Germain militan en la selección de Francia. Saliba no ocultó que las bromas continúan cuando se reúne a la mesa con sus compañeros que ganaron aquella final. Según sus palabras, los futbolistas parisinos suelen bromear con él recordándole el resultado de la final.

"A veces hablamos de ello con los cinco parisinos, nos burlamos unos de otros durante las comidas. Todo ocurre en un espíritu amistoso", afirma el exdefensa del Marsella. Saliba indicó que no se toma estas bromas personalmente y que centra toda su atención en alcanzar nuevas metas con la selección.

Saliba explicó que el hecho de haberse incorporado a la selección inmediatamente después del cierre de la temporada de clubes le ayudó a recuperarse mentalmente. El proceso de preparación previo al Mundial es tan intenso que no queda tiempo para pensar en errores pasados. Aunque los primeros tres o cuatro días fueron difíciles, ahora aspira totalmente a nuevos objetivos.

Próximos planes de la selección de Francia

Actualmente, la selección de Francia dirigida por Didier Deschamps ocupa el segundo lugar del grupo I. El encuentro contra la selección de Irak el 22 de junio podría decidir el pase a los play-offs para los franceses. Si Francia gana y Noruega también tiene éxito en su partido, los "Bleus" asegurarán prematuramente su pase a la siguiente fase.

El estado mental de Saliba es muy importante para los aficionados del Arsenal, ya que es el pilar fundamental de la línea defensiva del equipo. Su juego seguro en el ámbito internacional y el haber olvidado rápidamente la derrota en el club servirán, sin duda, para que el equipo londinense salga al campo con más entusiasmo la próxima temporada.