La joven estrella de la selección de Inglaterra, Jude Bellingham, está demostrando su verdadera capacidad de liderazgo en el inicio del Mundial 2026. En un intenso duelo contra Croacia, el centrocampista del Real Madrid no solo anotó el gol de la victoria, sino que demostró una vez más que es un peligro serio para sus rivales. El partido, disputado en un estadio cerrado en Dallas, se convirtió en un verdadero beneficio de Bellingham bajo los gritos de los aficionados ingleses. Así lo informa Goal.com en su noticia.

En la segunda parte, Jude Bellingham culminó un magnífico pase de Elliot Anderson con una potente incursión por la banda derecha. Este gol puso a Inglaterra por delante 3-2 y otorgó superioridad psicológica al equipo. Según escribe Goal.com, Bellingham se destacó claramente de los demás futbolistas por su fuerza física, velocidad y hambre de victoria.

Thomas Tuchel y la competencia en la plantilla

Lo curioso es que, pocos días antes del inicio del torneo, la titularidad de Bellingham estaba en duda. El seleccionador nacional, Thomas Tuchel, subrayó varias veces que la competencia entre Jude Bellingham y Morgan Rogers, del Aston Villa, estaba abierta. Incluso en el partido contra Serbia en noviembre, el técnico alemán prefirió a Rogers. Esta situación y algunas declaraciones tajantes del entrenador en la prensa generaron rumores sobre un enfriamiento en la relación con Bellingham.

En la primera parte del partido contra Croacia, el centro del campo de Inglaterra tuvo dificultades para controlar el ritmo. Aunque los ingleses dispararon más a portería, los croatas, liderados por Luka Modric, fueron superiores en posesión y precisión de pases. Se desconoce qué se dijo en el vestuario durante el descanso, pero según el asistente Anthony Barry, el juego de la primera parte fue «complejo y confuso».

El carácter excepcional de Bellingham

El aspecto más importante del juego de Bellingham es su alta confianza en sí mismo y su capacidad para cambiar el destino del partido en cualquier segundo. Aunque Inglaterra cuenta con estrellas experimentadas como Harry Kane, principal candidato al Balón de Oro, es precisamente Bellingham quien aporta una agresividad y un espíritu ganador especiales al equipo. Sus brillantes 15 minutos en Dallas podrían marcar el rumbo de todo el torneo.

En la rueda de prensa posterior al partido, Thomas Tuchel admitió que dejar a Rogers fuera de la alineación titular fue una decisión difícil. Sin embargo, el rendimiento de Bellingham en el campo demostró que la elección del entrenador fue la correcta. Ahora, que Bellingham esté en esta forma deportiva es una mala noticia para los rivales de Inglaterra. No solo finaliza las jugadas, sino que arrastra a todo el equipo detrás de él.

Esta victoria ha consolidado las ambiciones de Inglaterra en el Mundial. Tras una exitosa temporada con el Real Madrid, el hecho de que Jude Bellingham asuma el liderazgo también en la selección despierta la esperanza de un campeonato largamente esperado por los aficionados al fútbol inglés.