¿Cómo protegen a Cristiano Ronaldo de las críticas? Diogo Dalot revela los secretos del equipo

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¿Cómo protegen a Cristiano Ronaldo de las críticas? Diogo Dalot revela los secretos del equipo

El defensa de la selección de Portugal, Diogo Dalot, ha detallado cómo se combate la presión y las críticas que rodean al capitán Cristiano Ronaldo durante la Copa del Mundo. Según el jugador del Manchester United, el ambiente interno se mantiene estable a pesar del ruido exterior. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Se sabe que el empate 1-1 de Portugal contra la RD Congo provocó fuertes reacciones en las redes sociales. Muchos expertos, incluido Thierry Henry, destacaron que se debe priorizar el éxito colectivo sobre los récords personales de Ronaldo. Sin embargo, según Goal.com, el equipo dirigido por Roberto Martinez ya estaba preparado para este escenario.

Protección planificada

Diogo Dalot señaló que, antes del inicio del Mundial, los miembros del equipo mantuvieron una reunión especial para discutir los futuros ataques en las redes sociales. Esta charla ayudó a los futbolistas a prepararse mentalmente y a no distraerse con factores externos.

"Es muy sencillo. En el vestuario, antes de llegar al Mundial, tuvimos la oportunidad de hablar detalladamente sobre estas críticas y las redes sociales. Era como si supiéramos que todo esto iba a suceder. Teniendo a un jugador legendario como Cristiano en la plantilla, debíamos estar más preparados que nunca", explicó Dalot.

Según el defensa, la presión externa no ha podido debilitar la unidad del equipo. Al contrario, los jugadores se han unido más con el objetivo de ganar su primera Copa del Mundo. Son conscientes de que la mayoría de las críticas son infundadas, injustas o excesivamente exageradas.

La experiencia de 20 años de Ronaldo

Para Cristiano Ronaldo, que ya tiene 41 años, este tipo de atención no es nada nuevo. El delantero del Al-Nassr ha estado en el centro de atención como la estrella principal de la selección de Portugal durante más de veinte años. Dalot destacó que es precisamente la experiencia del capitán lo que aporta serenidad al grupo.

"Todos saben lo bien que Cristiano acepta las críticas. Tiene más de 20 años de experiencia en la selección. Transmite confianza al equipo y explica que este tipo de comentarios son parte del juego. Cuando participamos en el torneo más grande del mundo, estas situaciones son naturales", afirma el defensa.

Para los aficionados al fútbol de Uzbekistán, el fenómeno de Cristiano Ronaldo siempre ha sido interesante. Cada uno de sus movimientos es discutido intensamente no solo en Europa, sino también en nuestra región. Esta declaración de Dalot demuestra una vez más que la selección de Portugal está dispuesta a proteger a su líder en cualquier situación.

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