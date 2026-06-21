Lamine Yamal sigue los pasos de Lionel Messi: la estrella española revela su nueva posición

La joven estrella de la selección española y del FC Barcelona, Lamine Yamal, ha compartido reflexiones interesantes sobre su futuro y los cambios tácticos en el campo. El futbolista de 17 años, que actualmente brilla como extremo, prevé trasladarse al centro del terreno de juego con el tiempo, al igual que el legendario Lionel Messi. Así lo informa Goal.com basándose en el diario El Mundo. Goal.com informa sobre ello.

Lamine Yamal destacó que los defensores rivales ejercen un control excesivo y colectivo sobre él. El hecho de estar rodeado por al menos tres defensores cuando juega por la banda impulsa al joven talento a reformar su estilo de juego. En su opinión, la posibilidad de escapar de tal presión es mayor en la zona central.

La experiencia y la solución táctica de Lionel Messi

"Creo que Lionel Messi también estuvo marcado por tres defensores en su momento. El único lugar donde tres jugadores no pueden perseguirte es el centro del campo. Allí hay muchos jugadores y es difícil para los defensores centrarse en una sola persona. Con el tiempo, yo también me trasladaré allí, porque se puede encontrar más libertad en el centro que jugando contra tres personas en la banda", dice Lamine Yamal.

Actualmente convertido en una pieza fundamental en la banda derecha del FC Barcelona y de la selección española, el futbolista confía en que jugar por el centro aumentará su eficacia. Según sus palabras, la zona central ofrece mayores oportunidades para aprovechar los espacios entre las líneas defensivas rivales y generar peligro directo al arco. Esto lo consolidará aún más como un jugador decisivo.

Lamine Yamal también reveló cómo se preparan los rivales para enfrentarlo. Afirma que hoy en día es casi imposible que se encuentre en una situación de uno contra uno. Los defensores intentan detenerlo constantemente en grupo. Esto obliga a la joven estrella a colaborar más con sus compañeros y a actuar de manera tácticamente más inteligente.

"Si tengo suerte, juegan dos contra mí, pero el uno contra uno casi no ocurre. Por eso hablo con el lateral y le explico cómo moverse. El entrenador también recalca que si tres personas me rodean, significa que tres compañeros quedan libres. El regate es improvisación, no se puede planificar, pero la táctica debe estar bien estructurada", añadió el futbolista.

Según los expertos, esta decisión de Lamine Yamal tiene una base lógica. Lionel Messi también comenzó los primeros años de su carrera en la banda derecha, para luego desempeñar el papel de "falso nueve" y mediapunta central. Los aficionados del FC Barcelona esperan que esta evolución del joven talento lo lleve a ranks de los más grandes futbolistas de la historia del club.