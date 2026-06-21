Abduqodir Husanov fue más rápido que Mbappé y Son Heung-min

·39·Deportes
Abduqodir Husanov fue más rápido que Mbappé y Son Heung-min

El defensa de la selección de Uzbekistán, Abduqodir Husanov, quedó en segundo lugar en el ranking de los jugadores más rápidos al finalizar la primera jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo. Según las estadísticas oficiales de la FIFA, el futbolista uzbeko alcanzó una velocidad de 36,5 km/h en el campo.

Con este resultado, Husanov igualó al delantero de la selección de Noruega, Erling Haaland. Haaland también registró una velocidad de 36,5 km/h en el encuentro de la primera jornada.

El primer lugar del ranking es para el jugador de la selección de Australia, Jordan Bos. Alcanzó una velocidad de 36,7 km/h, superando a Husanov y Haaland por 0,2 km/h.

El resultado de Abduqodir Husanov fue superior al de varios futbolistas reconocidos. El delantero de la selección de Francia, Kylian Mbappé, alcanzó los 35,1 km/h, mientras que el surcoreano Son Heung-min registró 35,2 km/h.

De este modo, el defensa uzbeko quedó registrado como uno de los futbolistas más veloces que saltaron al campo en la primera jornada de la Copa del Mundo.

Abduqodir HusanovKylian MbappéSon Heung-minErling HaalandFIFA
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El Liverpool pone su radar en Abbosbek FayzullayevEl Liverpool pone su radar en Abbosbek FayzullayevHoy, 20:15Copa del Mundo: dos medallas de oro más para los boxeadores uzbekosCopa del Mundo: dos medallas de oro más para los boxeadores uzbekosHoy, 20:07Fin de la aventura italiana para Ashley Cole: la exestrella está camino a la salidaFin de la aventura italiana para Ashley Cole: la exestrella está camino a la salidaHoy, 19:52El presidente brasileño bromea sobre Neymar lesionado: el futbolista en teletrabajoEl presidente brasileño bromea sobre Neymar lesionado: el futbolista en teletrabajoHoy, 19:36Lamine Yamal sigue los pasos de Lionel Messi: la estrella española revela su nueva posiciónLamine Yamal sigue los pasos de Lionel Messi: la estrella española revela su nueva posiciónHoy, 18:51¿Cómo protegen a Cristiano Ronaldo de las críticas? Diogo Dalot revela los secretos del equipo¿Cómo protegen a Cristiano Ronaldo de las críticas? Diogo Dalot revela los secretos del equipoHoy, 18:19
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
¿En qué canal ver el partido de Uzbekistán contra Canadá?
¿En qué canal ver el partido de Uzbekistán contra Canadá?