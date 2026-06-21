Abduqodir Husanov fue más rápido que Mbappé y Son Heung-min

El defensa de la selección de Uzbekistán, Abduqodir Husanov, quedó en segundo lugar en el ranking de los jugadores más rápidos al finalizar la primera jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo. Según las estadísticas oficiales de la FIFA, el futbolista uzbeko alcanzó una velocidad de 36,5 km/h en el campo.

Con este resultado, Husanov igualó al delantero de la selección de Noruega, Erling Haaland. Haaland también registró una velocidad de 36,5 km/h en el encuentro de la primera jornada.

El primer lugar del ranking es para el jugador de la selección de Australia, Jordan Bos. Alcanzó una velocidad de 36,7 km/h, superando a Husanov y Haaland por 0,2 km/h.

El resultado de Abduqodir Husanov fue superior al de varios futbolistas reconocidos. El delantero de la selección de Francia, Kylian Mbappé, alcanzó los 35,1 km/h, mientras que el surcoreano Son Heung-min registró 35,2 km/h.

De este modo, el defensa uzbeko quedó registrado como uno de los futbolistas más veloces que saltaron al campo en la primera jornada de la Copa del Mundo.