José Mourinho inicia una revolución en el Real Madrid: la política de fichajes ha cambiado por completo

Tras su regreso como entrenador del Real Madrid, José Mourinho ha logrado transformar radicalmente la política de fichajes del equipo en poco tiempo. El técnico apodado «The Special One» ha asumido un control absoluto en el estadio Santiago Bernabéu, algo rara vez visto anteriormente. Ahora, el club ha renunciado a los proyectos a largo plazo para centrarse en la contratación de estrellas experimentadas que puedan dar resultados inmediatos. Así lo informa Goal.com.

Según datos de ESPN, una reunión secreta celebrada en el Hotel Santo Mauro de Madrid sentó las bases de esta nueva etapa. En ella, Mourinho acordó el plan de fichajes de verano con el director general del club, José Ángel Sánchez, el jefe de scouts, Juni Calafat, y el reconocido agente Jorge Mendes. Mientras que en la era de Carlo Ancelotti la directiva rechazaba frecuentemente las peticiones del entrenador, ahora todas las decisiones se toman siguiendo los deseos directos del especialista portugués.

Nueva estrategia: lo importante es el hoy, no el futuro

Desde la llegada de Mourinho, la edad media de la plantilla ha aumentado drásticamente. Si en 2025 la edad media de los jugadores fichados por el Real Madrid era de 21 años, este verano la cifra ha ascendido a 29 años. Esto significa que el club ya no persigue jóvenes promesas, sino que reúne a «guerreros» ya consolidados y listos para ganar.

Como primeros resultados de este nuevo enfoque, se pueden citar los fichajes de jugadores como Marc Cucurella, Bernardo Silva e Ibrahima Konaté. Asimismo, se espera que Denzel Dumfries se incorpore pronto al equipo. Para Mourinho, la experiencia internacional y la fortaleza mental del jugador han pasado a primer plano, por encima de la edad.

El fichaje de Marc Cucurella, adquirido al Chelsea por 55 millones de euros, demostró el gran prestigio de Mourinho. Se sabe que el entrenador habló personalmente con el defensa, analizándole sus partidos en la Champions League, lo que desempeñó un papel decisivo en su llegada a Madrid.

Mourinho también se mostró decidido en el caso de Bernardo Silva. El centrocampista portugués de 31 años, cuyo contrato con el Manchester City terminaba y que despertaba el interés de clubes como el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, fue fijado como el objetivo principal por Mourinho. Según el técnico, el equipo necesitaba en el centro del campo a un futbolista profesional con capacidad de liderazgo y capacidad de trabajo incansable.

Próximos objetivos: Enzo Fernández y Rúben Dias

El plan de Mourinho para construir su «máquina de ganar» no termina aquí. Actualmente, el club tiene el foco puesto en dos grandes nombres:

Enzo Fernández — candidato principal para reforzar aún más el centro del campo;

Rúben Dias — un líder para garantizar la estabilidad en la línea defensiva;

Denzel Dumfries — fichaje esperado para reforzar el lateral derecho.

Aficionados y expertos del Real Madrid reciben de diversas maneras que Mourinho tenga poderes tan amplios. Sin embargo, una cosa es clara: de cara al Mundial 2026, el club de Madrid está formando una de sus plantillas más combativas y experimentadas. Mourinho no se ocupa de proyectos a largo plazo, sino de conquistar trofeos aquí y ahora.