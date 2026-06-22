Nicolas Jackson decide quedarse en el Chelsea: Xabi Alonso lo pondrá a prueba

El delantero senegalés Nicolas Jackson ha decidido no dejar las filas del Chelsea en el mercado de verano y demostrar su valía bajo el mando del nuevo entrenador Xabi Alonso. Tras pasar la temporada pasada cedido en la Bundesliga alemana, el futbolista ha regresado al club londinense con la intención de luchar por un puesto en el once titular. Así lo informa la noticia de Goal.com.

Jackson jugó la temporada pasada cedido en el Bayern Munich y contribuyó a que el club bávaro se proclamara campeón. Aunque a menudo fue visto como una alternativa en el banquillo detrás de Harry Kane, sus acciones en el campo captaron la atención de los especialistas. Según Football Insider, el jugador centra ahora toda su atención en su futuro en Stamford Bridge.

Xabi Alonso y nuevas oportunidades

Xabi Alonso, nombrado nuevo entrenador del Chelsea, planea dar una oportunidad a todos los jugadores, incluidos aquellos que regresan de cesión. El técnico español evaluará personalmente el estado de cada jugador en las concentraciones de pretemporada antes de tomar una decisión final. Se espera que esto sea la oportunidad perfecta para que Nicolas Jackson consolide su lugar en el club londinense.

El contrato firmado con el Bayern Munich incluía una opción de compra del jugador por 70 millones de libras esterlinas. Sin embargo, el gigante alemán decidió no ejercer dicha cláusula. Esta situación permitió que el delantero de 25 años regresara a Inglaterra y probara suerte una vez más en la Premier League.

Interés de otros clubes

Aunque Jackson desea quedarse en el Chelsea, la demanda por él es bastante alta. Si Xabi Alonso no lo ve como parte de su proyecto, el delantero tiene varias opciones. En particular, los gigantes de la Serie A italiana, Juventus y Napoli, siguen de cerca la situación de su traspaso.

Asimismo, el Newcastle United, de la propia Inglaterra, también ha mostrado interés en el delantero senegalés. Según los informes, los representantes del jugador han explorado diversas opciones por Europa, pero la decisión final se tomará tras la reunión con Xabi Alonso. Actualmente, Jackson participa en la Copa del Mundo con la selección de Senegal y centra su atención en el éxito internacional.