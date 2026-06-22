Kylian Mbappé defiende a su compañero: Dembélé es un Balón de Oro y un arma clave

El capitán de la selección de Francia, Kylian Mbappé, respondió tajantemente a las críticas hacia su compañero Ousmane Dembélé antes del encuentro contra Irak en el marco del campeonato Jaxon. El delantero del Real Madrid destacó la importancia táctica de Dembélé en el campo y lo fundamental que es para el equipo tras las críticas recibidas después del partido contra Senegal. Así lo informa Goal.com.

Durante la rueda de prensa, Mbappé afirmó haber analizado profundamente el juego de Dembélé. Según sus palabras, aunque muchos elogian a los héroes de la segunda parte, fue precisamente Ousmane quien realizó las mejores acciones en la primera mitad del encuentro. Según Goal.com, el capitán instó a no dudar de la habilidad de su compañero.

Ventaja táctica y reconocimiento del «Balón de Oro»

"He visto el partido dos veces. En la primera parte, entre los cuatro atacantes, Ousmane fue el mejor y quien más destacó. Aunque Michael Olise y yo cumplimos la tarea decisiva en la segunda parte, Dembélé también contribuyó. Atrajo al rival para crear el espacio para el primer gol", explicó Mbappé.

Asimismo, Kylian Mbappé calificó a su compañero como poseedor del «Balón de Oro» (en sentido simbólico o juvenil), asegurando que todo el equipo confía en él. Afirmó estar convencido de que la estrella del PSG recuperará su mejor forma a partir del partido de mañana y se convertirá en un jugador fundamental para Francia durante el torneo.

Responsabilidad de la capitanía y nuevos talentos

A las puertas de disputar su partido número 100 con la selección, Mbappé también habló sobre la responsabilidad que conlleva el brazalete de capitán. No ocultó que es consciente de lo importante que es dejar huella en la historia de su país y que a veces siente la presión. Sin embargo, para el experimentado delantero, un doblete en el primer partido no es el límite.

Durante la entrevista, Mbappé también expresó opiniones positivas sobre el nuevo integrante del equipo, Michael Olise. Destacó que Olise es un futbolista con un estilo propio, capaz de crear situaciones inesperadas en cualquier partido. Se señaló que, debido a la abundancia de talento en la selección de Francia, pueden surgir nuevos héroes en cada encuentro.

La selección de Francia se enfrentará a Irak en la siguiente jornada de la fase de grupos del campeonato Jaxon. Este encuentro genera gran interés, tanto por ser el partido aniversario de Mbappé como por la oportunidad de Dembélé de responder adecuadamente a sus críticos.