Mundial 2026: cuatro encuentros apasionantes hoy

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Mundial 2026: cuatro encuentros apasionantes hoy

Continúan los encuentros de la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo de fútbol 2026. Hoy, 22 de junio, y en la madrugada del 23 de junio, se disputarán cuatro partidos cruciales de los grupos « I » y « J ».

En el primer duelo del día, el actual campeón del mundo, Argentina, se enfrentará a la selección de Austria. Este encuentro, que comenzará a las 22:00, será fundamental en la lucha por el liderato del grupo. Los argentinos, liderados por Lionel Messi, buscarán sumar otra victoria, mientras que Austria pretende plantar cara al favorito.

A las 02:00 de la madrugada, las selecciones de Francia e Irak se medirán entre sí. Los franceses, que cuentan con estrellas del fútbol mundial en su plantilla, son los claros favoritos. Sin embargo, Irak intentará causar la sensación mediante la disciplina táctica y la garra.

A las 05:00, Noruega se enfrentará a Senegal. En este choque entre las escuelas de fútbol europea y africana, se espera mucha velocidad, lucha física y despliegue ofensivo. El resultado podría influir directamente en las posibilidades de ambos equipos de avanzar a la siguiente ronda.

La jornada de hoy concluirá con el partido Jordania — Argelia a las 08:00. Jordania, que debuta en la Copa del Mundo, luchará por lograr otro resultado histórico. Argelia, experimentada y físicamente fuerte, saltará al campo con la intención de llevarse los tres puntos.

Partidos de hoy — 22/23 de junio:

22:00 — Argentina — Austria

02:00 — Francia — Irak

05:00 — Noruega — Senegal

08:00 — Jordania — Argelia

La segunda jornada del Mundial promete enfrentamientos intensos y sin tregua. Especialmente, los partidos Argentina — Austria y Noruega — Senegal despertarán un gran interés entre los aficionados al fútbol.

ArgentinaLionel MessiFranciaAustriaSenegal
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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