Andrey Fyodorov explica cómo detener a Portugal

El reconocido futbolista y entrenador uzbeko Andrey Fyodorov compartió sus reflexiones sobre la participación de nuestra selección nacional en la Copa del Mundo 2026 y el próximo encuentro crucial contra Portugal.

En una entrevista con periodistas rusos, el especialista destacó que cada jugador de la plantilla de Portugal puede representar un peligro serio. Según él, no bastará con controlar individualmente a una o dos estrellas.

«Hay que tener cuidado con cualquier jugador. Este será un partido y un desafío totalmente diferentes. Cada uno de sus representantes puede tomar una decisión inesperada. No llaman a Portugal los "brasileños de Europa" por casualidad», afirmó Fyodorov.

De hecho, la plantilla de Portugal está compuesta por futbolistas de alto nivel que militan en los clubes líderes de Europa. El equipo tiene la capacidad de presionar al rival mediante pases cortos, habilidad individual y ataques rápidos.

A pesar de ello, Fyodorov no descartó la posibilidad de que Uzbekistán sume un punto en este encuentro. Para lograrlo, los «Lobos Blancos» deben mantener el fútbol disciplinado mostrado contra Colombia y, sobre todo, no encajar goles al inicio del partido.

«Tengo la sensación de que si Uzbekistán actúa con el mismo orden que contra Colombia y no concede un gol al principio, surgirá la oportunidad de sumar un punto», señaló el experto.

Fyodorov subrayó que el nombre de los equipos o su fuerza en el papel no siempre determinan el resultado final. El día del partido, algunos jugadores pueden no estar en la forma esperada o no sentirse bien.

Asimismo, el clima, el estado del campo, la hora de inicio y la preparación psicológica de los jugadores ese día tienen una gran importancia.

«Estamos hablando de un equipo muy fuerte. Pero el día del partido, alguien puede no estar en buena forma o sentirse mal. Todo se decidirá en el campo. No se pueden ignorar factores como el clima y el estado del terreno», añadió Fyodorov.

Durante la entrevista, también le preguntaron sobre las posibilidades de Uzbekistán de salir de grupo. Según el nuevo formato, algunos terceros lugares también podrían obtener el pase a los play-offs. Fyodorov cree que esta tarea es realizable.

Sin embargo, el empate de Portugal contra la República Democrática del Congo en la primera jornada ha complicado la situación de Uzbekistán, ya que los portugueses sentirán ahora una necesidad aún mayor de ganar en la segunda jornada.

«Por supuesto, salir del grupo es el verdadero objetivo. Pero el empate de Portugal con la RD Congo ha dificultado un poco nuestro trabajo. Ahora a Uzbekistán le esperan dos partidos muy difíciles», dijo.

En opinión del especialista, ahora no bastará con que la selección nacional juegue un fútbol vistoso y agradable para los aficionados. Se requieren resultados concretos y puntos para pensar en la siguiente fase.

En esta situación, la destreza del entrenador Fabio Cannavaro juega un papel fundamental. Preparar mentalmente a los jugadores contra un gigante como Portugal, elegir la táctica correcta y realizar los cambios necesarios durante el juego son aspectos cruciales.

«Aquí es donde la habilidad del entrenador pasa a primer plano. Cómo motivará a los jugadores y qué fútbol elegirá contra un equipo tan fuerte será la cuestión principal. Es difícil predecir algo ahora mismo», afirmó Fyodorov.

No obstante, el histórico debut contra Colombia despertó la esperanza del experto. Aunque Uzbekistán perdió 1-3, mostró un fútbol valiente y activo, especialmente en la segunda mitad.

Fyodorov expresó su confianza en que los «Lobos Blancos» tienen posibilidades de pasar a la siguiente ronda y se mostró dispuesto a apoyar al equipo en cualquier momento.

«Viendo el encuentro contra Colombia, veo que tenemos posibilidades. Al menos, eso espero. Ya sea que jueguen a las 5:00 de la mañana o a las 3:00 de la madrugada, quiero que Uzbekistán pase a la siguiente fase y estoy dispuesto incluso a no dormir por ello», concluyó Andrey Fyodorov.

Ahora toda la atención se centra en el partido contra Portugal. El rival puede ser el favorito, pero en la Copa del Mundo, cada resultado se decide durante los 90 minutos en el terreno de juego.