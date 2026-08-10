El sistema de pagos Venmo llega a la tienda de aplicaciones Google Play

Google ha presentado una nueva opción financiera para los usuarios de su tienda digital Google Play. Según ixbt.com, los usuarios de Estados Unidos ya pueden utilizar el popular servicio Venmo para pagar aplicaciones, juegos, suscripciones y otros contenidos digitales. Esta novedad busca facilitar las compras digitales. Al respecto, Techcrunch.com informa de ello.

Con esta nueva función, los compradores podrán utilizar directamente su billetera de Venmo, así como las cuentas bancarias y tarjetas vinculadas a ella. Este método también permite dar propinas a los creadores de contenido dentro de distintas aplicaciones y pagar suscripciones periódicas. Los usuarios pueden vincular fácilmente su cuenta de Venmo desde la sección de métodos de pago de su perfil.

La expansión del ecosistema de pagos digitales

Actualmente, Google Play ofrece a sus usuarios diversas herramientas financieras. La plataforma ya admite billeteras digitales como PayPal y Cash App, además de tarjetas bancarias de las principales redes de pago, como American Express, Visa, Mastercard, Discover y JCB. Fuera de Estados Unidos, la empresa también está probando la posibilidad de pagar en efectivo las compras digitales en tiendas cercanas.

Esta medida se implementa mientras el volumen de las transacciones digitales crece rápidamente en el mercado de aplicaciones móviles. Según la empresa de análisis Sensor Tower, el gasto total de los usuarios de todo el mundo en compras dentro de las aplicaciones de iOS y Google Play ha aumentado considerablemente. En 2025, superó los 167 mil millones de dólares, un 10,6 % más que en el mismo periodo del año anterior.