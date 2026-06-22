Kylian Mbappé califica a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo como los mejores futbolistas del mundo

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Kylian Mbappé califica a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo como los mejores futbolistas del mundo

El capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, respondió a preguntas sobre sus logros personales y los mejores futbolistas de nuestra era antes del Mundial 2026. El delantero del Real Madrid afirmó que aún no se pone al nivel de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, reconociéndolos como las estrellas más brillantes del mundo del fútbol. Así lo informa Goal.com en su noticia.

En la rueda de prensa, Mbappé evitó las preguntas de los periodistas sobre sus récords personales y la lucha por la Bota de Oro del torneo. Según él, el enfoque actual no debe estar en los resultados individuales, sino en la participación exitosa de la selección de Francia. Según el diario Marca, el delantero prefirió rendir homenaje a las leyendas en lugar de posicionarse como parte de la élite del fútbol.

Récords personales y planes futuros

"Messi y Cristiano son los mejores jugadores, es un hecho. Yo simplemente intento ayudar a mi equipo a conquistar otra Copa del Mundo. Todo lo demás es solo un tema de debate para los periodistas", destacó Kylian Mbappé. Asimismo, mencionó la rivalidad con Erling Haaland, afirmando que ahora solo piensa en los próximos rivales.

La estrella francesa también aclaró las especulaciones sobre la duración de su carrera. No cree que pueda jugar al máximo nivel hasta los 40 años como sus ídolos. Según Mbappé, no le permitirían quedarse en el equipo al envejecer y prefiere vivir el presente en lugar de hacer planes a largo plazo.

Al hablar de la posibilidad de ser el máximo goleador de la historia de los Mundiales, Mbappé elogió la capacidad constante de Lionel Messi para anotar. "Leo siempre marca, y yo estoy detrás de él. Por supuesto, se puede acercar marcando goles, pero lo más importante para mí es traer la copa a casa", dijo el futbolista.

Fútbol moderno y táctica

Durante la entrevista, Mbappé también analizó los cambios tácticos en el fútbol moderno. Según él, los equipos ganadores siempre marcan las nuevas tendencias. Señaló que primero todos estudiaban el estilo basado en la posesión como el Barcelona, luego la experiencia del Real Madrid y ahora el pressing agresivo como el del PSG.

No obstante, el delantero señaló que el fútbol internacional difiere fundamentalmente del nivel de los clubes. Añadió que los enfoques tácticos son distintos a nivel de selecciones y que, para ganar torneos como el Mundial, no basta con apoyarse en los estilos de los clubes.

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