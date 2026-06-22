Ralf Rangnik: Lamine Yamal podría alcanzar el nivel de Lionel Messi

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Ralf Rangnik: Lamine Yamal podría alcanzar el nivel de Lionel Messi

La joven estrella de la selección española y del FC Barcelona, Lamine Yamal, sigue captando la atención de la comunidad futbolística mundial. El seleccionador de Austria, Ralf Rangnik, elogió el talento del extremo de 18 años, comparándolo con el legendario Lionel Messi. Según el especialista, si el joven futbolista sigue trabajando en sí mismo, podría iniciar una nueva era en el mundo del deporte. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Tras la convincente victoria de España por 4-0 sobre Arabia Saudita, el ex técnico del Manchester United reconoció especialmente el juego de Yamal. En dicho encuentro, Lamine Yamal abrió el marcador ya en el minuto 10 y no dio tregua a los defensores rivales durante todo el partido. Sus movimientos en el campo y su manejo del balón están asombrando a muchos expertos.

Gran futuro y comparación con Messi

En una entrevista con Mundo Deportivo, Ralf Rangnik se detuvo en la fuerza actual de la selección española y el potencial de Yamal. "España es un rival al que nadie quiere enfrentarse. Han sido una de las naciones que han dado forma a la historia del fútbol en los últimos años y cuentan en sus filas con la superestrella absoluta del futuro, Lamine Yamal", afirmó el entrenador.

Rangnik señaló que el éxito del joven talento depende de su estado mental y su preparación física. "Si evita las lesiones y mantiene los pies en la tierra sin dejarse llevar por sus logros, puedo imaginar que alcance el nivel de Lionel Messi", añadió el técnico austriaco.

Según Goal.com, a pesar de tener solo 18 años, Lamine Yamal ya se ha convertido en una de las figuras más peligrosas y principales de la línea de ataque de España. Sin embargo, el cuerpo técnico presta mucha atención a preservar la salud del futbolista. Debido a una lesión sufrida al final de la temporada pasada, sus minutos en el campo están siendo controlados con cautela.

Precaución y próximos desafíos

Tras una magnífica primera parte en el partido contra Arabia Saudita, el entrenador Luis de la Fuente sustituyó a Yamal en la segunda mitad. Esta decisión se tomó con el objetivo de reducir la carga física del jugador y mantenerlo preparado para las fases decisivas del torneo. Previamente, en el partido contra Cabo Verde, el extremo tampoco había jugado el tiempo completo.

El próximo destino de la selección española es un encuentro importante contra Uruguay. Los especialistas prevén que Yamal sea titular en este duelo, pero que no permanezca hasta el final del juego. Mantener a la joven estrella físicamente fresca podría aumentar significativamente las posibilidades de España en la lucha por el campeonato.

El ritmo de crecimiento de Lamine Yamal en el FC Barcelona y en la selección demuestra que es uno de los jugadores que definirán el futuro del fútbol, no solo en España, sino en todo el mundo. Una valoración tan alta de entrenadores experimentados como Rangnik seguramente aumentará la presión y la responsabilidad sobre el joven futbolista.

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